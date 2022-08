Concert pentru pace. “OXI MORE”, la Memorialul Victimelor Comunismului

“OXI MORE”, un concept cu elemente inovatoare în domeniul muzicii clasice, ajunge în acest final de săptămână la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Anticomuniste din Sighetu Marmaţiei. Conceptul a fost lansat într-o primă apariție publică în anul 2020 la Geneva și constă în asocierea suprinzătoare a unor compozitori de perioade și stiluri diferite și a unor lucrări muzicale aparent incompatibile.

În această vară, OXY MORE va participa în primul său Concert pentru Pace, eveniment care se va desfășura la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței Anticomuniste de la Sighetu Marmației, în data de 21 august, de la ora 19.30. Acest concert este co-produs de către organizația In Between Productions SA din Elveția și de Fundația Academia Civică din București, sub egida Ambasadei Elveției în România.

“Concertul este construit pe un program muzical de 51 de minute, interpretat aproape fără întreruperi între piese. Acestui program i se adaugă o scenografie minimalistă, creată doar prin amplasarea unor lămpi cu lumină LED pe pupitrele pianelor, cei doi pianişti confundându-se cu cele două instrumente în decorul aproape obscur. Obiectivul principal al OXY MORE este stârnirea emoțiilor și favorizarea proximității între public și interpreți. Acest tip de concert se adresează unui public curios, alternativ, de toate vârstele », informează conducerea Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Anticomuniste.

Cei doi pianişti care vor veni în faţa publicului sunt: Philippe Boaron, un pianist elvețian cu origini româneşti, recompensat recent cu Premiul Excelențelor Italiene 2022 de către organizația SAIG din Geneva, şi Dinu Mihăilescu, un pianist român născut la Timișoara, câștigătorul concursului internațional de pian Béla Bartók de la Szeged, din anul 2017. Invitată specială: violonista coreeană de origine rusă Seat Byeol Choi.