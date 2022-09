Viitorul pod la Sighet • Proprietarii terenurilor expropriate, nemulțumiți de sumele pe care le vor primi

Proiectul viitorului pod peste Tisa din dreptul municipiului Sighet a intrat în linie dreaptă, fiind desemnat constructorul. Probleme însă există la exproprierea terenurilor de pe culoarul ce leagă podul de drumul național.

Probleme în sensul că cetățenii sunt nemulțumiți de sumele ce ar urma să le primească pe terenuri, nemulțumiri care nu blochează însă proiectul în sine: „S-a câștigat licitația pentru execuția podului. Valoarea cred că e de circa 35 milioane de euro. Guvernul României este în procedura de expropriere acolo, unde se leagă podul de DN 19. Am fost împreună cu comisia și am predat amplasamentul, am vizualizat culoarul de expropriere. Acesta este situat pe două UAT-uri: Sighetu Marmației și Comuna Bocicoiu Mare. Însă proprietarii acelor terenuri sunt nemulțumiți, din câte am înțeles eu, de valorile pe care le-au stabilit cei din comisia de evaluare. Le-am explicat că singura variantă, dacă nu le convin valorile, este să se adreseze instanței de judecată. Așteptăm hotărârea de Guvern să vedem ce sume vor fi alocate cu exactitate. Însă doar contravaloarea terenurilor o pot contesta în instanță, însă asta nu blochează deloc proiectul. După legea veche se bloca proiectul dacă existau contestații, însă acum s-a modificat legislația. Din ce am discutat și cu evaluatorii la fața locului, se merge pe grila notarială, ceea ce nu mi se pare foarte în regulă, deoarece sumele sunt destul de mici, dar mă rog, dacă asta e procedura… Însă proiectul merge mai departe și constructorul estimează că în 2 ani de zile va finaliza acea lucrare”, a spus Vasile Moldovan, primarul Sighetului.

Podul peste Tisa va fi format din două poduri paralele, cu o distanță de 3 metri între ele, un pod pentru fiecare sens de circulație, cu două benzi pe sens și o lungime totală de 261,20 m. Proiectul prevede și realizarea a 1,2 km de drum nou, construcția a 5 poduri de desecare, o intersecție de tip girație și un punct de frontieră cu parcare. Investiția va fi finanțată prin POIM.