Favoritele s-au calificat în turul următor

Favoritele turului secund al Cupei României, faza pe județ, s-au calificat la nivelul următor, după ce și-au câștigat confruntările fără emoții, mai puțin AS Mireșu Mare, care a obținut un succes la limită.

Rezultatele din turul II:

AS Viitorul Copalnic Mă­năș­tur – ACS Progresul 2012 Dum­brăvița 8-0 (4-0)

ACS Gloria Sălsig – ACS Satu Nou de Jos 5-2 (1-1)

AS Gloria Culcea – ACS Viitorul Gârdani 6-3 (3-2)

AS Unirea Arieșul de Pădure – AS Mireșu Mare 0-1 (0-0)

ACS UAC Europe este direct calificată în turul III.