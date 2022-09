Resurse educaționale pentru elevi și profesori

De Ziua Internațională a Literației, Fundația “Noi Orizonturi” și “Teach for Romania” au tras un semnal de alarmă despre rămânerile în urmă la învățarea citit-scrisului ale copiilor din mediile vulnerabile, accentuate în timpul pandemiei.

Conform statisticilor, 6 din 10 copii din medii defavorizate nu se descurcă să citească și să scrie când termină școala primară. Mai mult, se pierde aproape un sfert dintr-o cohortă școlară în mediul rural din cauza sărăciei. Șase din zece copii de la sate învață într-o școală fără bibliotecă (World Vision, 2021). Nu au cărți acasă și nici părinți care să îi ajute la teme.

„Noi, Fundația “Noi Orizonturi” și “Teach for Romania”, am elaborat și testat o serie de materiale care sunt resurse educaționale deschise, pentru copii și profesorii lor, care vin în sprijinul dezvoltării competenței de literație. Pentru profesori am dezvoltat cursul video „Toți copiii citesc” prin care demonstrăm pas cu pas cum se realizează o bună cunoaștere a abilităților de citire la cei mici, precum și modalități de intervenție bine țintite pentru a reduce rămânerile în urmă ale copiilor din medii vulnerabile”, au explicat Alina Răducanu – “Teach for Romania” și Maria Kovacs – Fundația “Noi Orizonturi”.