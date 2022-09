Loturi frumoase în Colţirea la „Ziua porumbului 2022”

După 3 ani de pauză, fermierii maramureşeni s-au întâlnit, din nou, la „Ziua porumbului”. Evenimentul a fost organizat, ca în urmă cu 3 ani, în Comuna Ardusat, la Colţirea.

Loturile demonstrative au fost organizate pe terenurile unui mare fermier din zona aceasta: „Ne-am întâlnit din nou, în localitatea Colţirea, la fermierul Sarca Vasile, care lucrează circa 200 ha teren, pe care însămânţează floarea-soarelui şi porumb la cultura mare. Avem hibrizi de la Pioneer şi KVS. Reprezentanţii firmelor, văzând recolta, au spus că sunt cele mai frumoase loturi pe care le-au văzut în acest an. Probabil că au fost ceva precipitaţii exact în momentul în care era necesar pentru porumb. Asta ne-a determinat mai mult să organizăm iar Ziua porumbului şi să arătăm fermierilor prezenţi câţiva hibrizi de top, de la cele 2 firme”, a spus Mirela Vereş, organizator. Invitată a fost şi Direcţia pentru agricultură judeţeană: „Am fost invitat la cea de a zecea ediţie a Zilei porumbului de la noi din judeţ, aici în zona de sud a Maramureşului, la loturile demonstrative cu câteva soiuri de porumb hibrid, de calitate. Sunt prezenţi o parte din fermierii mari, producători de porumb în special, ce se pun la zi cu toate detaliile tehnologice şi de specialitate în ce priveşte cultivarea porumbului în judeţ, cât şi cu informaţiile pe care noi le punem la dispoziţie”, a explicat ing. Virgil Ţânţaş, dir. exec. DAJ Maramureş.

Producţie de 8-10 t la hectar!

Chiar dacă anul a fost unul extrem de secetos, culturile din loturile demonstrative arată nesperat de bine: „În condiţiile date, porumbul chiar arată foarte bine în zona Maramureşului în general, iar aici la Colţirea, în special, unde lotul arată foarte bine, cu toate că a fost semănat în 5 mai. Aşteptăm ca fermierul să aibă producţii undeva între 8 şi 10t/ha pe parcela aceasta, ceea ce este foarte bine, fiind aproape ca într-un an normal, când faci 12-13t/ha. Însă producţia aici va fi foarte bună, comparativ cu judeţul vecin, Satu Mare, spre exemplu. Eu răspund de zona de N-V (Satu Mare, Maramureş, Sălaj şi Bihor – o parte) şi în celelalte părţi producţiile sunt pe foarte multe parcele undeva la 2 – 3t/ha, iar cele mai bune producţii nu vor depăşi 5-6t/ha, dar în zone consacrate pentru cultura porumbului. Avem mai mulţi hibrizi în portofoliu, în acest lot demonstrativ venind cu 8 soiuri, hibrizii cei mai buni şi adaptaţi pentru această zonă. Pe primul loc, anul trecut a fost Kashmir, iar acum am mai venit cu câţiva cei mai vânduţi hibrizi de pe N-Vestul ţării, Hypolito, Adonisio, Almanzo-care este noutate, fiind creat în România. Mai avem 2 hibrizi din grupa FAO 400. Toţi hibrizii sunt adaptaţi pentru a rezista bine în condiţii de secetă şi arşiţă”, a explicat Zoltan Szenaşi, reprezentant vânzări KVS. Cât despre fermierul gazdă, acesta va avea o producţie frumoasă, atât la porumb, cât şi la floarea-soarelui: „Am 100 ha cultivate cu porumb, 40 ha cu floarea-soarelui şi 30 cu grâu şi orz. La orz am scos 6t/ha, la grâu în jur de 5t/ha, deci destul de bine după ce an a fost. Acum aşteptăm să intrăm în floarea-soarelui. Am şi parcele calamitate de secetă, dar am şi parcele frumoase, însă porumbul arată bine în proporţie de 80-90%”, a declarat fermierul Vasile Sarca.