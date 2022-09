European Mobility Week, la Școala “Babeș”

Școala Gimnazială “Dr. Victor Babeș” Baia Mare a dat startul activităților din cadrul European Mobility Week (16-22 septembrie) cu proiectul “Cycle on and share kindness”.

În acest context, elevii clasei a VI-a G (diriginte, prof. Carmen Dumitraș) au făcut o plimbare în vecinătatea unității de învățământ pentru a-i conștientiza pe membrii comunității asupra importanței utilizării alternativelor de mobilitate urbană mai prietenoase cu mediul.

În parteneriat cu Asociația de Părinți a școlii, s-a transmis un mesaj de încurajare a folosirii bicicletei, a trotinetei sau a mersului pe jos.

Totodată, în spiritul Proiectului Erasmus+ “Empathy for Understanding and Tolerance for Other’s Mistakes”, implementat de Școala Gimnazială “Dr. Victor Babeș” Baia Mare, elevii au împărțit bunătate, mesaje pozitive și zâmbete, toate sub forma unor stickere.