Gura lumii ☺ Mai multe mașini decât elevi

Am auzit supărări cum că profesorii de la școlile minoritare (dar totuși majoritar) rome iau salarii mult mai bune decât cei ce predau simplu, la școli obișnuite. Ne-a zis-o un primar, nu-s povești. Așa că iată un studiu de caz: am avut treabă în apropierea unei asemenea școli, curtea era plină de mașini. Am întrebat…erau ale cadrelor, că doar n-o fi parcarea cartierului. Nici mașinile elevilor. Dar elevi? Am prins o pauză… pe degete ieșeau copii în curte, în timp ce pe la case era zumzet de copilași.