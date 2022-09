Petre Got – melancolia senină

Poetul Petre Got face parte din stirpea curată a creatorilor care au crezut în fapta lirică. A pus-o în ființă, pe raftul de sus, între credință și mântuire. Născut la Desești, în urmă cu opt decenii și jumătate (20 septembrie), Petre Got și-a conturat portretul liric cu tenacitate și izbîndă valorică, care nu a făcut mult zgomot. Și-a asumat poezia cu seriozitate, învingând primejdiile lumii cu credința în Cuvânt. Abordând temele profunde, esențiale ale poeziei, de la iubire, la moarte, și-a construit un stil personal, o viziune proprie asupra existenței. Comentatorii poeziei sale – nu puțini – i-au stabilit și o mitologie subiectivă despre spațiul natal – Maramureșul. Care pentru poet a fost un arhetip al veșniciei.

Cu sensibilitate, recuperează liric valorile tradiției, ridicând la rang de contemplare legătura dintre om și cosmosul său, topind în forme moderne fluxul trăitor al zbaterilor lăuntrice. Credea că omul se poate salva prin mijlocirea poeziei, și astfel lirica sa primește o amprentă a miraculosului, a moralității. Cu o melancolie senină, poezia lui Petre Got continuă să oficieze în templul poeziei ruga de seară, pentru a micșora golul ivit între om și lumea din ce în ce mai primejdioasă. Prin poeme cu o puternică tensiune lirică, poetul Petre Got ne-a lăsat un alfabet propriu, din care putem desprinde misterul creației. Opera sa, exclusiv lirică, aparține unui creator cu profil distinct în peisajul liricii contemporane.

Pentru mine, poetul Petre Got rămâne întruparea autorului născut în același sat. Care venea acasă din București, unde era redactor la reviste literare, stătea în târnațul casei de lemn, cu arhitectură maramureșeană. De aici, mai ales vara, privea lumea, vorbea cu oamenii. Era simbolul creatorului de poezie. A fost o pildă lirică din sat, pe care am urmat-o eu, Vasile Dragoș și mai nou Lucia Ileana Pop, din Italia. Așa s-a nimerit să fim toți patru pe Ulița Bisericii. Evoc, cu tandrețe, clipa binecuvântată, când Petre Got și-a lansat în satul nostru natal, Desești, volumul de poeme „Dimineața cuvântului”. Acolo, într-o sală de clasă a Școlii din sat, al cărui elev a fost și poetul, au fost prezenți scriitorii Nichita Stănescu, Gheorghe Pituț, Ion Iuga. Atunci, Nichita i-a făcut un portret pe măsura crezului lui. Adică Petre Got este o voce distinctă a poeziei românești, iar Gheorghe Pituț socotea creația lui Got o poezie a purității aureolate, a sensibilității creatoare, a meditației asupra ființei.

Eu am fost impresionat de manifestare și o socotesc un început liric pentru Desești. Am rămas conectat la universul poetic al lui Petre Got. Sub un cer înfrunzit, un glas de ceară sta la masa de mire, privind ochii florilor în dimineața cuvântului. În paranteza lunii, stelele strigă un timp răstignit în inima lui septembrie. Plâns de heruvim pe vocale celeste, iar clipa dintre hotare era un autoportret târziu. Deasupra tuturor a fost semnat protocolul norilor. Poem din titlurile volumelor lui. Cred că poezia lui Petre Got este o creație admirabilă, originală, în care ne putem regăsi, de la ritual la aventura existenței. De peste tot, de peste toate se ridică o lumină înaltă. De unde se vede că poetul a căutat tainele rostirii curate. O melancolie senină.

De fiecare dată când urc pe Ulița Bisericii din Desești, mi se arată mândră Casa Poetului Petre Got, plecat din lumea aceasta în urmă cu cinci ani. Așa s-a întâmplat: a plecat omul, dar a rămas casa. Un simbol al amintirii celor care au locuit-o.

P.S. Semnalez cu bucurie vitrina de carte, cu opera poetului Petre Got, realizată la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, în semn de prețuire pentru poet. Acum, în septembrie, ar fi împlinit 85 de ani. Îi spuneam domnului Teodor Ardelean, directorul instituției, că nu de puține ori el este un fruct al memoriei. Ajutat de cei apropiați.