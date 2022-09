Fermierii din Maramureş care au aplicat tehnologia au culturi bune la porumb!

Anul acesta a fost unul cu o vreme total neprielnică pentru culturile de orice fel din judeţ. Apa a lipsit cu desă­vârşire, doar dacă nu s-au făcut irigaţii, astfel că s-au înregistrat recorduri în ceea ce priveşte seceta. Chiar şi în aceste condiţii, fermierii care au aplicat corect tehnologiile de cultivare au sau vor avea recolte acceptabile.

Ideea se aplică şi în cazul culturilor de porumb, unde fermierii care au aplicat tehnologia „ca la carte” au obţinut culturi bune.

Virgil Ţânţaş, dir. exec. al DAJ Maramureş, explică: ”A fost un an atipic din cauza acestei secete pedologice pronunţate. Există în judeţul nostru zone unde precipitaţiile au fost cât de cât îndestulătoare pentru cultura porumbului în zona de nord a judeţului, dar suprafeţele sunt mici aici. În sudul judeţului, de-a lungul văii Someşului, unde seceta a fost mare, acolo unde s-a respectat totuşi tehnologia de cultivare a porumbului şi nu numai a lui, ci în toate culturile de primăvară a anului acesta, s-au obţinut producţii bune, undeva apropiate de media multianuală. În cazurile în care nu s-a respectat tehnologia şi în special epoca de semănat, dacă s-a semănat după data de 21 mai, acele culturi au fost compromise, fermierii fiind nevoiţi să-şi declare culturile calamitate. Deci per total, în Maramureş există suprafeţe calamitate, dar nu mari cum sunt în alte judeţe din Câmpia de vest, spre exemplu. Însă e clar că pe plan judeţean producţiile vor fi mai mici decât anii trecuţi, dar vom vedea cu exactitate doar în momentul în care se va încheia perioada de recoltare”.

Fermierii confirmă cele spuse de oficiali.

„Am 100 ha cultivate cu porumb. Sunt parcele frumoase. Nu pot spune că producţia e 100% cum trebuie, dar 80-90% din ea este bună. Ce mă încurcă mai mult este preţul şi nu desfacerea. Colaborez cu nişte firme din Carei şi Tăşnad. Ei ne dau input-uri. Dăm din recoltă să ne plătim datoriile, prima dată, iar apoi, dacă rămânem cu ceva, e profit. Deci cu desfacerea eu nu am probleme”, a declarat fermierul Vasile Sarca, din satul Colţirea.

„Anul acesta a fost unul foarte secetos. Acum când au dat ploile, a fost puţin prea târziu. Dacă erau mai repede măcar cu o lună de zile, era tare bine. Totuşi, chiar şi în aceste condiţii, avem o producţie acceptabilă. Ea este scăzută în medie cu circa 30-40%, din cauză că porumbul s-a uscat. Dar depinde mult şi de soiurile de porumb folosite. Eu am de la KVS, de la Syngenta, iar cel mai bine a mers cel de la Maisadour, care a rezistat foarte bine la secetă. În total, am semănat cu porumb aproximativ 22 ha”, a precizat şi Ionel Cozmuţa, fermier din zona Chioar. Fermierii au însă utilaje performante şi au aplicat toate tehnologiile recomandate.