Am fost duminică, 25 septembrie, la un eveniment de marcă în lumea satului lăpușean! Prezentarea cărții „Comuna Lăpuș, între tradiție și inovație” (Editura Proema, 2022), documentată și scrisă de o fiică a locului, profesoara Dorina Toma. S-a întâmplat să citesc mai întâi cartea, despre care am scris în ziarul nostru, și apoi să cunosc autoarea, chiar în agora natală. Să mă întâlnesc cu o parte din spiritul profund al monografiei-album, cu oameni care mai țin pe umerii lor durata acestei așezări. Cartea profesoarei Dorina Toma mi-a întărit convingerea că faptele înaintașilor sunt singura experiență pe care ne putem rezema. Și nu avem voie să ne scădem din marea datorie ce ne revine, fiecăruia dintre noi, de a prelua moștenirea vetrei în care ne-am născut.

Dar autoarea cărții mai adaugă o componentă esențială la cercetarea ei: starea actuală a comunității și intuiții pentru ziua de mâine. Așa, volumul are și dimensiunea încrederii în puterea locului natal. Câtă a mai rămas în vâltoarea lumii de astăzi. În Lăpușul Românesc am aflat înțelesul unei înțelepciuni de pe la noi: din izvorul care curge, apa este mai bună! Asta au înțeles și cei peste o sută de lăpușeni care au venit în eleganta sală a Căminului cultural, pentru a se privi în oglinda unei cărți. La care s-au adăugat și lăturenii, de mai aproape, sau mai de departe. Acolo, printre cei prezenți, mi-am gândit mirarea retorică: ce poate face o carte?

Poate ilustra durata și arhitectura unei așezări cum este comuna Lăpuș, dar poate lumina o zi din viața ei. Cum a fost ziua de duminică. Să derulez filmul zilei. Profesoara Gabriela Filip a fost liantul desfășurării evenimentului. La început, doamna Cristina Buda, primarul comunei, bucurându-se de ce poate face o carte, a apreciat valoarea monografiei, dar și faptul că este o premieră în viața așezării. Scriitorul Iacob Oniga, fiu al locului, prefațatorul cărții, a subliniat coordonatele pe care se sprijină alcătuirea cărturărească a volumului, dar și documentele studiate de autoare pentru a scoate la iveală esența faptelor și adevărul lor.

O carte pentru acum și pentru generațiile viitoare, a mai spus scriitorul. Dr. Marius Câmpean a catalogat cartea ca o lucrare de referință, punctând și datele istorice – cum ar fi Necropola de Lăpuș, care individualizează zona transilvană. Monografia profesoarei Dorina Toma „este un pașaport cultural și istoric al comunei Lăpuș” a mai spus Marius Câmpean. Dr. Terezia Filip, o bună cunoscătoare a rânduielilor din această zonă, a constatat că aici este o energie culturală de luat în seamă, iar cartea este tocmai rodul acestei înzestrări prin vreme. Dorina Toma fiind un punct intelectual de referință. Dovadă, această izbutită lucrare. Domnul Alexandru Peterliceanu, editorul monografiei-album, ne-a adus la cunoștință bucuria de a tipări lucrarea, încadrând-o în peisajul cărților de acest gen.

Autoarea ne-a împărtășit din experiența elaborării monografiei și faptul că o dedică nepoților și urmașilor. Am susținut ce am scris cu câteva zile îna­inte. Lucrarea Dorinei Toma este o lucrare despre durata așezării și a zonei. O confirmare că lumina nu se stinge în comuna Lăpuș a fost spectacolul tinerilor, susținut de Ansamblul Folcloric Doina Lăpușului, condus de Nicolae Pop. Sincer, curat și sigur. Cu har și talent au evoluat interpretele Ionela Muț, Ioana Filip, Marcela Pop și Gabriela Ungur. Emoționant prin vreme a fost Grupul de horitoare, înființat de Grigore Leșe, în 1979. Acest text vă poate lămuri ce poate face o carte? Inclusiv să cinstească Ziua Satului Românesc.