Crâmpeie din viața arhiepiscopului Justinian Chira

• Amintiri… mărturii •

„Episcopul este cea dintâi slugă pentru toți. El trebuie să fie treaz. Cum le-aș putea ușura greutatea părinților care vin la mine? Și le voi zice aproape ca la Scriptură: Argint și aur nu am, dar harul și binecuvântarea lui Dumnezeu le îm­părtășesc la cei care vin să mă întâlnească, să mă vadă”, spunea arhiepiscopul Justinian Chira după una din întâlnirile duhovnicești, avute.

Printre cei care au simțit mereu harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, venite prin prezența ÎPS Justinian Chira, a fost și ieromonahul Ioan Meiu, în prezent preot slujitor la Așezământul Românesc de la Ierusalim. Din prima clipă în care a ajuns lângă ierarhul maramureșean, părintele Ioan Meiu a fost impresionat de dragostea și de răbdarea acestuia. Părintele Ioan Meiu a simțit că arhiepiscopul Justinian trebuie să îi fie duhovnic, pentru că, doar lângă astfel de oameni ai lui Dumnezeu poți să te zidești duhovnicește. Așa că, în ultimii șase ani din viața ÎPS Justinian Chira, l-a avut ca duhovnic.

„Prima dată am fost la Rohia, cu părintele meu duhovnic, Arsenie, de la Mănăstirea Cornu, județul Prahova, cu un părinte, Gabriel, un ucenic al meu, Ciprian. 4 persoane am fost la ÎPS Justinian. Am rămas impresionat încă de la prima întâlnire și ÎPS Justinian m-a cucerit din start. Ne-a ținut vreo 4 ore de vorbă, care au trecut foarte repede și am plecat zburând de acolo, la fel cum mi se întâmpla de fiecare dată când plecam de lângă ÎPS Justinian, fie că era de la Rohia sau din Baia Mare. Aveam senzația că nu mă mai simțeam în trup, parcă zburam, acesta era sentimentul când plecam. Din acel moment, vizitele pentru mine au fost frecvente la ÎPS Justinian, deși începusem doctoratul la Salonic. Când veneam în România era obligatoriu să trec pe la ÎPS Justinian. De multe ori îl și sunam dacă aveam o problemă, o greutate sufletească, m-am și spovedit în ultimii 6 ani din viața ÎPS Justinian sau îmi făcea câte o dezlegare. De multe ori îl sunam din Salonic sau din București, ulterior l-am sunat și din Ierusalim, căci am început misiunea în urmă cu 8 ani. O sunam pe Maica Andreea și ea mergea cu telefonul la Înaltul. Și el striga: frate Ioan cum ești? Avea această bunătate și smerenie când mergeam la el, mă lua în brațe, mă ținea la pieptul lui, mă săruta pe creștet și îmi spunea: frate Ioan, bine ai venit”, a relatat părintele Ioan Meiu.

Ieromonahul recunoaște că întâlnirea cu ÎPS Justinian Chira a fost unul din cele mai mari daruri primite de la Dumnezeu, deoarece a fost omul care l-a povă­țuit, l-a iubit cu iubirea lui Hristos, i-a alinat durerile sufletești, într-un cuvânt: i-a schimbat viața. (va urma)