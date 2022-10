CSM Suceava – Știința Explorări Baia Mare 0-3 (-16, -8, -16)

Trei puncte previzibile a bifat Știința Explorări la debutul în noul sezon al Diviziei A1 la volei masculin. Băimărenii au dispus în deplasare de nou promovata CSM Suceava cu scorul de 0-3, după un control total al băieților pregătiți de Marius Botea și Sorin Pop.

În acest sens, elocventă este diferența pe seturi, adjudecate la 16, 8 și iarăși -16, pentru suceveni contactul cu primul eșalon dovedindu-se o pălărie prea mare. Însă pe noi nu ne interesează acest lucru, ci doar ca Explorări să aibă parte de un sezon cu cât mai multe rezultate notabile și implicit o clasare superioară celei din stagiunea trecută.

Știința Explorări va juca pentru prima oară în fața propriilor suporteri în etapa viitoare, cu SCM Zalău.

• CSM Suceava: D. Pop 10 p, Al. Roman 2 p, M. Gontariu 4 p (un blocaj), C. Boghean 4 p, Al. Dragomir 1 p (un blocaj), C. Ciubotaru 3 p (un blocaj), M. Platon (libero). Au mai jucat: An. Sasu, An. Curic. Antrenori: Tudor Orășanu și Vasile Moșuc.

• Știința Explorări Baia Mare: L. Taboada 5 p (un blocaj, 3 ași), D. Silvășan-Pașca 6 p (4 blocaje), M. Tarța 5 p, Sh. Hepburn 11 p (2 blocaje, 6 ași), M. Cheagă 11 p (2 blocaje, 3 ași), Cr. Badea 7 p (un as), L. Crișan (libero). Au mai jucat: S. Dragomir 2 p, Ed. Catrina. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

• Au arbitrat: Cristian Boroeanu (Zalău) și Tudor Pop Cluj-Napoca. Observator FRV: Florin Dimachi (Galați).

Rezultate etapa 1: CSM Suceava – Știința Explorări Baia Mare 0-3; Universitatea Cluj-Napoca – Steaua București 0-3 (s-a jucat la București); SCMU Craiova – CSM Constanța 3-0; Unirea Dej – CSU Știința București 3-0; Rapid București – Arcada Galați (se joacă în 6 decembrie); Dinamo București – SCM Zalău 3-2.