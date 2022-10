Primarul Alexa Chifa, membru USR Maramureş: „Mai multe proiecte vizând electricitatea, infrastructura rutieră și sănătatea sunt în derulare în comuna Poienile de sub Munte”

Poienile de sub Munte este localitatea în care primarul Alexa Chifa implementează proiecte importante pentru comunitate. Cel mai ambițios plan, încă de la alegerea sa în funcție, a fost să realizeze extinderea rețelei de electricitate astfel încât localnicii din cătunul Cornățea să renunțe la lumânări sau generatoare și să aibă lumină în casele lor.

“Îmi doresc ca până la sfârșitul lunii decembrie să finalizăm lucrările proiectului de «Extindere a rețelei electrice de distribuire publică în localitatea Poienile de sub Munte, zona Cornățea, județul Maramureș». Este un proiect mult așteptat, mai ales de oamenii din această zonă, dar și de noi, care nu ducem lipsă de electricitate. Nu se poate ca în secolul XXI elevii să învețe la lumânare sau la lampa cu petrol, așa cum au crescut străbunii noștri. În timp ce unii beneficiază de tehnologii avansate de trai, alții nu știu cum este să aprinzi un bec în casă” – a subliniat primarul Alexa Chifa.

Un alt proiect important s-a finalizat în vara acestui an în comuna Poienile de sub Munte. Este vorba despre reabilitarea podului Cornățea, peste râul Cvasnița, care deservește mai multe localități.

“Pentru realizarea lui au fost poziționate nouă grinzi prefabricate așezate pe aparate de reazem din neopren, placă armată de suprabetonare, ziduri de sprijin, parapet din beton, parapet metalic pietonal și rutier, trei praguri de fund, pereu din beton și scări de pești. Costul total al lucrărilor s-a ridicat la 477.511 lei, cu TVA inclus, fondurile fiind alocate integral din bugetul local” – a precizat primarul comunei.

De asemenea, s-au finalizat lucrările de reabilitare a podului pe strada Nejni Crai (peste pârâul Misica), aflat într-o stare avansată de degradare. Prelungirea zidurilor de sprijin, betonarea pragului de fund, extinderea în lățime, betonarea grinzilor, montarea unui Hidrant suprateran, relocarea conductei de apă și fixarea parapetelor – au fost pașii necesari pentru finalizarea lucrării. Costul a fost acoperit din bugetul local, ridicându-se la 135.016 lei + TVA.

Alte proiecte pe care primarul Alexa Chifa le are în implementare urmărind executarea lor îndeaproape sunt și finalizarea asfaltării drumurilor comunale, pe o lungime de 10 km, reabilitarea cabinetului medical, lucrările fiind în plină execuție, construirea unei substații de ambulanță, în timp ce prin PNDL 2 se monitorizează lucrările de execuție la grădinița și școala primară din localitate.

