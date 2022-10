Drumul Poeziei în Marmația

Orice drum are un început, cum are măreața iluminare literară din Sighetul Marmației. Acum a ajuns să poarte, pe bună dreptate, numele Festivalul Internațional de Poezie. Întâmplarea vieții m-a făcut martor la primele irizări lirice din orașul de frontieră. Socotesc că sămânța acestei manifestări care a cuprins țara, Europa și alte țări depărtate, cum ar fi America și Israel, a pornit dintr-o rotondă a Casei de Cultură, unde, marți seara, aveau loc întâlnirile cenaclului literar. Acolo, vegheați de dascăli pricepuți, iubitori de literatură, s-a șlefuit o generație de scriitori care se rostesc cu talent și astăzi. Prin vreme fiind coloana vertebrală a Festivalului. Au fost și mai sunt organizatori, ori prezențe magnetice pentru nume de rezonanță ale liricii românești și europene. Simbolul valorii și sfătuitorul nostru a fost poetul și pictorul Gheorghe Chivu, din generația lui Emil Botta, Dimitrie Stelaru, Horia Stamatu, ori Geo Dumitrescu.

Festivalul a ajuns în ziua de astăzi purtând și alte nume sugerate de epocă. Mie mi-a rămas în minte cel care se numea „Laude-se omul și țara”, care împletea inteligent salutul creștin, alungat de sistem, cu sentimente patriotice. Noi așa l-am priceput. I-a aparținut confratelui Ion Ardeleanu-Pruncu, pe atunci directorul Casei de Cultură. Tot el a scos cenaclul din rotondă, fiind găzduit de localități din preajmă. Am fost la Sarasău, Vadu Izei și Valea Stejarului. Și Festivalul în forme de început a ieșit din oraș. Din această dorință de a cununa și satul cu Poezia au luat naștere Serile de Poezie de la Desești, în octombrie 1979.

Botezul liric al manifestării din satul de pe Valea Marei a fost făcut de poetul Nichita Stănescu. Recunosc, a fost gândul meu, în amintirea Marelui Premiu, dobândit de Nichita la Serile de poezie de la Struga, pe malul lacului Ohrid. Așa, de 43 de ani, Orașul liric și Satul Poeziei sunt laolaltă în fiecare toamnă. Ideea de a-l invita pe Nichita în Maramureș aparține confratelui Ion Ardeleanu-Pruncu, alegându-mă pe mine mesager. Misiunea poetică a fost îndeplinită, și Nichita a intrat în sala Casei de Cultură cu spusa rămasă celebră pentru noi: „Dragii mei, bine v-am găsit, și vă spun că pentru prima dată mi s-a părut că țara noastră este un imperiu.”

Străbătuse drumul din București, la Sighetul Marmației, adus cu mașina de prozatorul Damian Necula. Îi era alături soția sa, Dora. Am evocat acest episod, deoarece cred că pentru Festivalul din Marmația a fost un moment de răscruce. Prezența lui Nichita aici a încurajat multe valori ale literaturii române să fie prezente la Sighetul Marmației și la Desești. Dicționarul scriitorilor are multe file, așa că mă voi referi doar la Laurențiu Ulici, multă vreme un stâlp al manifestării, Romulus Vulpescu, Horia Bădescu, încă de la începuturi, Marin Sorescu, Dinu Flămând, Ion Mircea, Adrian Popescu, Angela Marinescu, Mircea Petean, Ion Mureșan, Nicolae Prelipceanu, Eugen Uricaru, Adrian Alui Gheorghe, Dan Cristea, Ion Moldovan, Marin Mincu, Gheorghe Grigurcu, Cassian Maria Spiridon. Și mulți alți confrați de răsunet literar.

Au fost și scriitori din alte țări, care au certificat dimensiunea internațională a manifestării. Aminteam de coloana vertebrală a Festivalului. Eu am fost alături de Ion Ardeleanu-Pruncu, Echim Vancea, Spiridon Pralea, Dorel Todea, Vasile Muste și actuala conducere a Centrului cultural. Astăzi, începe la Sighetul Marmației, o nouă ediție cu irizări jubiliare. Mentorul din acest an este, pe deplin, poetul Gheor­ghe Mihai Bârlea. O jumătate de veac câștigat! Da, o jumătate de veac de cultură lirică! În orașul de la frontieră. Iată ce scria poetul Teohar Mihadaș în anul 1981, o prezență tonică în Marmația și la Desești: „Prin porțile de Maramureș se intră-n marile mistere ale poeziei. Cine le-a trecut pragul intră în templele cele fără ziduri, mici catapetesme pă­mân­tești ale ființei noastre sub semnul Marii Tăceri și a marilor ei ritmuri fără grai.”

P.S. A apărut revista „Marmația literară”, o oglindă lirică a Festivalului Internațional de Poezie de la Sighetul Marmației. Documentat este articolul semnat de Ioan Dorel Todea, care are ca motto un text al criticului literar Laurențiu Ulici: „Festivalul de la Sighetul Marmației era unul din rarele oaze de poeticitate necoruptă. Cu alte cuvinte, prestigiul poetic al Festivalului sighetean a fost posibil, grație prestigiului său moral!” Se referea la criteriul valoric promovat în Marmația.