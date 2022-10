„O genealogie intelectuală”, adusă de Gelu Sabău în spaţiul literar

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare în colaborare cu Facultatea de Litere din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare au organizat în această săptămână lansarea volumului „De la romantism la național-comunism. Încercare asupra modernității românești”, apărut la Editura Institutul European, Iași, în 2021. Autor: conf. univ. dr. Gelu Sabău. Cartea a fost catalogată ca fiind „deosebită”, „rar am citit şi citim asemenea cărţi”, potrivit dr. Florian Roatiş.

Volumul, ce este format din 505 pagini, marşează pe cel puţin două linii: una explicită şi una implicită, după cum a remarcat lect univ. dr. Iovan Drehe. El spune că această carte ne ajută să înţelegem de ce am fost atât de reticenţi în a îmbrăţişa modernitatea chiar şi după căderea comunismului. E un bun prilej pentru cei care vor lectura volumul să înţeleagă mai bine de ce a evoluat istoria în actuala direcţie şi nu în alt sens.

„Ce frumoasă ar fi fost istoria dacă ne grăbeam…Ne ajută acest volum să înţelegem de ce nici măcar în anii 1990 nu am devenit dintr-o dată liberali, capitalişti…Nu eram pregătiţi în acel moment pentru altceva. Mentalul nostru nu a permis dintr-o dată asimilarea modelelor ce vin din Occident. Poate citind această carte înţelegem de ce este foarte greu să asimilezi nişte idei care vin din altă parte. Autorul a spus că această carte este o genealogie intelectuală. Metoda genealogică explică şi cum au loc aceste schimbări, care sunt actorii sociali implicaţi, anumite cauze ce ţin de cultura vremii, de instituţii etc. Cartea ne poate ajuta să înţelegem cum am ajuns în actuala epistemă, şi aşa ne putem da seama că epistemele, viziunile asupra lumii au fost diferite în perioada comunistă”, a punctat dr. Iovan Drehe.

Cartea este structurată în trei părţi: Antimodernismul românesc, Modernitate şi liberalism, Dictatura şi naţional-comunismul.

„E o carte plină de cultură, plină de idei, arată un autor enciclopedist, riguros, cu un stil plăcut ce face lectura utilă, dar şi uşoară. Are multe trimiteri la subsol, bine prezentate şi ele, iar bibliografia foarte bogată ne trimite în multe direcţii pe care însăşi cartea le deschide. Autorul a vrut să facă o istorie intelectuală a modernităţii, a modului în care a fost receptată în spaţiul românesc şi metamorfozele pe care le-a cunoscut”, a explicat profesorul şi omul de cultură, Florian Roatiş.