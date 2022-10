Victorie clară în deplasare cu U. Cluj

Știința Explorări a câștigat categoric meciul cu Universitatea Cluj. Partida s-a disputat sâmbătă. Astfel, echipa noastră a bifat al doilea succes în deplasare din acest campionat, învingând fără emoții Universitatea Cluj, în etapa a treia a Diviziei A1.

În primele două seturi, adjudecate la diferențe clare, principala noastră armă a fost blocajul. În ultimul set, care a fost ceva mai strâns, am slăbit puțin ritmul, dar am profitat de faptul că adversarii noștri au irosit foarte multe servicii.

Universitatea

Cluj-Napoca – Știința Explorări 0-3 (16-25, 12-25, 21-25)

U Cluj: Dăineanu 6p, Verciuc 1p, Iov 2p, Onofrei 3p (un blocaj), Neag 8p (un as), Mocan 5p, Popovici (libero). Au mai jucat: Varga 2p, Purcaru 1p, Negrean 2p, Tănase 2p. Antrenori: Milan Bratic și Romeo Lotei.

Explorări: Taboada, Aldea 8p (4 blocaje), S. Dragomir 6p (2 blocaje), Tarța 9p (3 blocaje, 2 ași), Hepburn 3p, Cheagă 8p (un blocaj, un as), Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina 6p (3 blocaje, un as), Silvășan Pașca 3p (un blocaj) și Săvoiu (libero). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: Ionuț Bu­ciu și Cristian Boroeanu (Zalău). Observator FRV: Ioan Bârsan (Iași).

Rezultate etapa 3: Universitatea Cluj Napoca – Știința Explorări 0-3; SCMU Craiova – CSM Suceava 3-0; Unirea Dej-Steaua București 0-3; Rapid București-CSM Constanța 3-0; Dinamo București-CSU Știința București 3-0; CS Volei Club Zalău 2015-Arcada Galați 1-3.

În etapa următoare, programată peste o săptămână, jucăm acasă cu campioana Arcada Galați.