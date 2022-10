Luna bibliotecilor școlare în Maramureș

În cadrul proiectului Luna bibliotecilor școlare, Casa Corpului Didactic Maramureș a derulat săptămâna trecută activitatea de promovare a lecturii așezată sub titlul “Biblioteca, un paradis cu lumea pusă pe raft” și sub însemnătatea cuvintelor lui John Lubbock: “O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost împotriva furtunilor.”

“Proiectul este unul vast și se desfășoară pe toată durata lunii octombrie în unitățile de învățământ din județ. El are ca obiectiv principal conștientizarea importanței și impactului pozitiv pe care bibliotecile școlare îl au în educația și dezvoltarea intelectuală a elevilor. În calitate de coordonator metodologic al bibliotecilor școlare și al centrelor de documentare și informare din instituțiile de învățământ, CCD va centraliza și va disemina ca exemple de bune practici activitățile desfășurate de bibliotecari și documentariști, în cadrul zilei metodice a bibliotecarilor școlari, care va avea loc în data de 29 noiembrie” – a declarat prof. Florin-Mihai Simion, directorul CCD Maramureș.

Activitatea a fost coordonată de Florin-Mihai Simion, directorul CCD, Ioana Dumitru, documentarist, și Rodica Mone, profesor metodist, și s-a concretizat grație parteneriatului cu Școala Gimnazială “Lucian Blaga” Baia Mare.

Au participat elevii clasei a III-a C, coordonați de învățătoarea Lavinia Popiștean și de bibliotecara Olimpia Gross, respectiv profesorii metodiști de la CCD Maramureș Amalia Ardelean și Dina Burzo.

“Biblioteca e un paradis cu lumea așezată pe raft; aceasta este concluzia activității noastre. Elevii clasei a III-a C de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare ne-au făcut poftă de citit și ne-au asigurat că sezonul lecturii de plăcere abia a început. Mulțumim, dragi elevi, pentru vizită, pentru gândurile frumoase pe care ni le-ați îm­părtășit și pentru energia pe care ne-ați transmis-o! Felicitări dascălilor voștri!”, a punctat Ioana Dumitru, documentarist CCD.