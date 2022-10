În Baia Mare • Zeci de copii, într-un program de mentorat ce le-a schimbat viața

Timp de mai bine de un an, zeci de copii din zone defavorizate ale municipiului Baia Mare au participat la un program de mentorat care le-a schimbat viața. Au aflat și învățat lucruri noi într-un loc frumos și primitor, au avut șansa de a cunoaște oameni motivanți, bucurându-se, în paralel, de șansa de a face toate aceste lucruri noi împreună. Transportul, masa caldă, spațiul au fost asigurate prin grija municipalității, iar echipa programului de mentorat – coordonată de Loredana Mihaly, inspector expert pentru romi în cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Baia Mare – s-a ocupat de furnizarea informațiilor și asigurarea invitaților care să se prezinte în fața micilor curioși.

• împreună, romi și români

Programul de mentorat a început în 1 iulie 2021 și s-a încheiat în 25 august a.c. “Ideea de a realiza acest program ne-a venit în urma discuției cu colegii de la Asociația «Young Roma Maramureș», președinte Vlad Bardai, și colegii de la Centrul CRS al Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, coordonator al centrului Valentin Pop. Am justificat încheierea parteneriatului DAS – «Young Roma Maramureș» prin rezultatele foarte bune ale programului de mentorat, realizat între 2007 și 2009, pentru prima dată în Baia Mare, de către CRCR Cluj-Napoca (coordonator Claudia Macaria), program care are ca rezultat Asociația «Young Roma Maramureș», o poveste de succes care are sustenabilitate și astăzi. Pe scurt, prin acest parteneriat ne-am dorit să contribuim la creșterea și împuternicirea unei tinere generații de romi, chiar din comunitatea romă, însă de această dată nu separat, ci împreună cu tineri, copii români. Am propus, așadar, conducerii DAS Baia Mare acest parteneriat și ne-am bucurat de susținerea și încrederea acordată de către DAS și Primăria Municipiului Baia Mare”, a explicat Loredana Mihaly, inspector expert pentru romi în cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Baia Mare. Astfel, au fost integrați în acest program 50 de copii, români și romi, din Craica, inițial. Apoi, s-au alăturat copii și din cartierul Alecsandri, Electrolizei, romi și români.

• “nu aveau curaj, nu aveau vise”

Pe parcursul activităților, au fost lansate invitații persoanelor care au manifestat interesul de a petrece timp cu acești copii minunați, fie specialiști, fie voluntari. Sesiunile programului, respectiv tematicile au fost stabilite de la început alături de copii. “Astfel, în mod natural, i-am introdus într-un proces de dezvoltare personală și organizare, de identificare a problemelor cu care se confruntă ei, la modul real, apoi am prioritizat problemele, am planificat și realizat activitățile propuse de către ei. A fost trist, la început, pentru că nu își puteau exprima propriile păreri, nu aveau curaj, nu aveau vise. Însă pas cu pas, au ajuns să exprime ferm cine sunt, ce vor, unde vor să ajungă și care sunt pașii pe care trebuie să îi realizeze. A fost, practic, un program care i-a avut în centrul acțiunii pe ei, pe copii și pe tineri”, a mărturisit Loredana Mihaly, inspector expert pentru romi în cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Baia Mare. În mijlocul micilor curioși au venit, astfel: tinerii de la Asociația “Young Roma Maramureș” – Vlad Bardai, Varga Florin, Gaeta Emiliano, Renata Mihaly, Monica Toma, Alexandra Gaeta, Alisia Mihaly, Ribana (Fuzi) Buic, Radu Lakatos, Pamela Chiș, specialiști din cadrul Centrului CRS al DAS Baia Mare, învățătoarea Alina Terec, polițistul Alin Varga, managerul GAL Baia Mare Frasin Cristina, voluntara Hattie Mboy, absolventă a facultății de drept în Franța, găzduită de Asociația „Team for Youth”, Lucaci Gabriela, mediator școlar și reprezentant al Fundației Somaschi, Asociatia “Love2Share”.

• “copiii au nevoie de înțelegere, des­chidere, afec­ti­vitate, vorbe bune, răbdare și îmbrățișări”

Ca tematici ale sesiunilor, copiii le-au ales ca răspuns la problemele lor, surprinzând echipa de mentorat: bune maniere, istoria și cultura romă, drepturi și obligații ale omului, educație pentru sănătate, stima de sine, meserii, istoria orașului nostru, continentul european, moda și frumusețe, religii, conflictul, comunicarea, literatura – cărți adecvate vârstei, rasa umană, pictură, genuri muzicale etc. De asemenea, au avut întâlniri cu tinerii romi, modele de urmat, liceeni, studenți, tocmai pentru a-i motiva și încuraja să își continue studiile, învățând că educația îi salvează în viață. “Ziua de joi a fost sărbătoarea noastră, timpul nostru, în care toți eram unul. Copiii au beneficiat de transport, masă caldă, un spațiu frumos și primitor dotat cu materiale necesare din partea municipalității, iar noi ne-am ocupat de învățătură, informații, invitați etc. Copiii au nevoie de înțelegere, deschidere, afectivitate, vorbe bune, răbdare și îmbrățișări. S-au alăturat programului și sponsori, persoane fizice care doresc să rămână anonime, însă le mulțumim pentru implicare și bucuria făcută copiilor prin darurile lor”, a punctat Loredana Mihaly, inspector expert pentru romi în cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Baia Mare.

Programul de mentorat va continua. Copiii își doresc să revină la astfel de activități, iar părinții îi susțin. La fel și autoritățile locale. Având în vedere succesul pe care l-a avut programul în rândul copiilor, DAS Baia Mare și Asociația “Young Roma Maramureș” doresc să inițieze și un program special pentru părinți, iar la momentul potrivit vom împărtăși cu dvs. și această experiență.