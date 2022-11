De ce nu și-au primit elevii din Baia Mare bursele?

Anul școlar 2022-2023 a început de aproape două luni, dar elevii din municipiul Baia Mare nu și-au primit bursele.

Motivul e explicat de dr. ec. Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare: “Școala a început de aproape două luni, timp în care, pe lângă corespondența oficială purtată cu conducerea Inspectoratului Școlar, respectiv cu direcțiunile unităților de învă­ță­mânt, am avut și întâlniri cu directorii școlilor. Am transmis și în scris, și verbal necesitatea, impusă legal, ca aceștia să ne transmită listele cu numărul și cuan­tumul total al burselor care trebuie acoperite pentru fiecare unitate de învățământ. A primit Primăria Baia Mare în timp util aceste solicitări ca să poată vira banii? Nu! (…) Ultima dată am solicitat, tot în scris, aceste situații, în data de 26 octombrie (…) Am început să primim solicitările unităților de învățământ după această dată”. După ce Guvernul a aprobat cuantumul diverselor tipuri de burse de care pot beneficia elevii în acest an școlar, Consiliul Local Baia Mare a majorat, la inițiativa primarului, cuan­tumul acestor burse pentru elevii băimăreni – bursa de performanță, 1.000 de lei; bursa de merit, 500 de lei; bursa de studiu, 300 de lei; bursa de ajutor social, 250 de lei.