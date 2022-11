Elevi sigheteni, invitați la Roma

Elevii claselor a XI-a B, C și E, grupa italiană, de la Colegiul Național “Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (director, prof. Crina Voinaghi), coordonați de prof. Beatrice Pesek, au participat la deschiderea oficială a proiectului internațional “Giornata dello Studente di Lingua Italiana”, un eveniment despre limba și cultura italiană prin intermediul căruia elevi și profesori de limba italiană (L2) proveniți din diverse părți ale lumii își manifestă pasiunea față de il “Bel Paese”, cum este supranumită Italia.

Elevii sigheteni au prezentat cu această ocazie un scurt film axat pe tema din acest an a proiectului.

În fiecare an, grupuri de elevi din toate țările organizează acest eveniment, îndrumați de către un profesor de limba italiană pe baza unei teme specifice, care se schimbă în funcție de tema generală, aleasă în fiecare an conform Săptămânii Limbii Italiene în lume. Tema din acest an a fost “L’italiano e i giovani” (Italiana și tinerii).

Ca urmare a muncii depuse, elevii Colegiului Național “Dragoș Vodă” din Sighet au primit o invitație la Roma, în luna mai 2023.

Organizatorii au creat și o platformă didactică (www.giornatastudentelinguaitaliana.com) ce conține lucrările realizate de elevi, fiind, totodată, și o resursă didactică datorită exercițiilor interactive pe care le conține.