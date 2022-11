Minune pentru ucrainenii noștri! Se asfaltează cătunele, odinioară inaccesibile

Cu 20 de ani în urmă, asfaltul în cătunele de la peste 1000 de metri altitudine din Repedea sau Poieni ar fi părut o fantezie. De altfel, o spun chiar ei, locuitorii cătunelor: “Când o venit primaru’ de amu’ în campanie la noi în cătun și o zis că în câțiva ani om umbla pe asfalt, am râs de el!! Am râs așa, tare, toți!” Zilele trecute, am fost în cătunul Plăic din comuna majoritar ucraineană Repedea. Se asfalta…iar lucrarea e pe final.

“Avem finanțare pe Saligny de 2,4 kilometri de asfaltare spre cătunul Plăic și în total 4,5 kilometri de asfalt, cu ulițe rămase ici-colo. Mai avem în licitație DC 3 spre Lespedea, de 4,5 kilometri. Acela va fi ultimul cătun din Repedea ce trebuia asfaltat, toți repedenii vor avea asfalt sub picioare”, spune primarul Ioan Miculaiciuc.

L-am crezut, numai că de data asta am vrut s-o vedem cu ochii noștri. Viceprimarul Ștefan Grad ne însoțește și ne explică: “E un cătun cu 120 de fumuri, cam 5-600 de oameni locuiesc în cătunul Plăic. Uite școala, e cea mai mică din comună, dar e func­țională, are o clasă de școală și una de grădiniță. Așa să știți că aici își cărau în spate sacii cu făină, uleiul, zahărul. Cu caii, în desagi, pe-o parte și pe alta, cărau în sus nisip sau saci de ciment. Două zile n-aveai ce face cu calul ăla, era trudit de nu se ridica…”. Firul de asfalt a ajuns sus în vârf, mai e de făcut cam 50 de metri. Găsim aici și constructorul. “Nu ne-au crezut, le dădeau lacrimile, când ne-am apucat. Am pus straturi de piatră, am călcat, apoi venim cu asfalt. Totul e adus la deal, sus, cu cupele, cu utilaje, n-avem cum altfel. Panta e undeva la 30 de grade. De aici de unde suntem acum, de unde se termină asfaltul, pe drum de pământ, pietruit, facem o parcare pentru turiști. Pot veni până aici cu 4×4, apoi mai au o oră și jumătate pe jos până la Poiana cu Narcise! Pe dincolo, fac câte 5 ore, pe jos, doar dus!”

Îi întrebăm și pe localnici. “Io n-am crezut, nici acum nu-mi vine să cred. Am crezut că mor și nu văd drum de piatră, d’apoi asfalt”, ne spune un octogenar, pe o băncuță în fața școlii. “Suntem încântați, căram tot ce aveam de jos, în spate sau cu calul”, ne spune și Ana Cureac, de la una din ultimele case. Cu un drum, au apărut și “investitorii”! Un grup de prieteni și frați plecați la muncă în Belgia au cumpărat un vârf de deal și fac case de lemn, plus cumpără altele cu alt specific folcloric, pe care le montează sus, pentru turism! Pe marginea drumului, li s-a cerut oamenilor să pună, pe lângă drum, strog din grajduri, să se prindă iarbă, ca să nu alunece pământul în drum. Suntem evident la 1000-1100 metri altitudine. Altfel însă, a fost un an chiar bun pentru cei din cătunele din Repedea. Au văzut asfaltul turnat prin fața caselor lor. La momentul venirii noastre, în zonă apăruse și o mașină de Digi, aparent vor și ei să facă infrastructura specifică. O problemă e cu energia electrică, rețelele sunt îmbătrânite și chinuite, dovadă stând un stâlp de beton din vârf, crăpat de-a lungul, până sus, care nu va trece prin această iarnă fără să cadă și să rupă firele… Revenim: oamenii au avut an excelent. Dincolo de cei plecați cu sutele la munci agricole în lume, cei de acasă au făcut bani frumoși cu culesul de afine și de ciuperci (17 milioane lei au intrat anul trecut în Repedea de la firmele de colectare, numai din afine!!!!). Mai mult, față de anii în care abia abia scoteau din pământ cartofi cât nucile, la acea altitudine, acum au avut inclusiv cartofi frumoși, de au coborât la piață să vândă! “Am pus patru saci de cartofi anul ăsta și am scos 32 de saci…”