România, pe primul loc la nașterile înregistrate în rândul mamelor sub 15 ani

Mai mult de 8 din 10 mame și gravide, cu vârsta sub 18 ani, nu mai merg la școală, iar 4 din 10 gravide și mame minore nu accesează alte servicii medicale, cu excepția medicinei de familie, pe durata sarcinii, potrivit datelor unei analize a situației mamelor și gravidelor sub 18 ani din România, realizată de Organizația Salvați Copiii. Totodată, două din 10 mame minore au mai mult de un copil, iar 32% dintre acestea afirmă că mama lor era minoră când le-a născut.

În anul 2021, potrivit datelor semidefinitive INS, 687 de nașteri au provenit de la mame cu vârsta sub 15 ani, iar 45% dintre nașterile înregistrate în rândul fetelor cu vârste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeană provin din România, țară aflată pe primul loc la acest capitol.

Analiza situației mamelor și gravidelor sub 18 ani din România și a gravidelor din comunități defavorizate a fost făcută publică luni, 7 noiembrie, în cadrul dezbaterii organizate de Salvați Copiii România și Senatul României.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Un model integrat de asigurare a accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescentele însărcinate și mamele adolescente din zonele rurale defavorizate din România și Republica Moldova”, derulat de Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și Asociația Sănătate pentru tineri din Chișinău, cu sprijinul MSD for Mothers și MSD România.

85% dintre mamele și gravidele sub 18 ani nu mai merg la școală. Una din 10 mame nu a fost niciodată la școală. 4 din 10 mame minore nu accesează alte servicii medicale pe durata sarcinii. 80% dintre ele nu au utilizat niciodată vreo metodă contraceptivă. Două din 10 mame minore au mai mult de un copil. Acestea nu au niciun fel de asigurare medicală. Două din 10 persoane identifică veniturile din munci ocazionale ca principala sursă de venit a gospodăriei.

România continuă să se mențină pe primele locuri în UE27 în ce privește rata mortalității la copiii sub un an. Și mortalitatea maternă a crescut în 2021 de la 32 decese materne, la 51 decese. Multe fete și femei din zonele defavorizate recurg la automedicație, deoarece nu există medic de familie în zonă.