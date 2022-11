Cavnicul lucrează la oferta turistică de vară!

Aşa face omul gospodar. Vara sanie şi iarna car, sau în cazul nostru, lenker. De mult aşteptam o ofertă turistică de vară a Cavnicului, superaglomerat pe timp de iarnă, dar fără ofertă vara, deşi în zonă naturală superbă, între Munţii Gutâi şi ai Lăpuşului.

Primarul Vladimir Petruţ ne contrazice însă. ”Ba da, am gândit o ofertă turistică de vară. Pentru că am observat că e cazul să facem ceva, să aducem şi să ţinem turişti şi în afara sezonului de schi. Anul acesta am avut o evoluţie majoră a investiţiilor în turism. Avem două telescaune noi montate, unul e gata, celălalt în lucru. Avem 30 de autorizaţii de construcţie gata, anul acesta, în arealul domeniului schiabil. Acum, oferta de vară. Şi eu ies în lume şi prin ţară şi am observat una-alta. În primul rând, s-a defrişat o porţiune de un hectar de pădure şi se va face o parcare, anii viitori vom mai face o parcelă. Dar nu o vreau parcare şi gata, aş vrea ca pe timp de vară să facem camping de rulote, pentru vară, cu toate condiţiile, current, apă etc. Mai mult, se poate amenaja acolo şi o pistă de karting. În plus, avem în curs proiectul Dino Parc, care e în faza autorizărilor. Se începe cu un muzeu al dinozaurilor, pe două hectare, apoi se vor extinde spre 7 hectare. Cu pistă de bob, cu tiroliene, cu parc mare de joacă. Asta ar putea aduce turişti şi în afara iernii, vizavi va fi un complex de peste 20 de cabane. Vor fi şi dinozauri animatronici, ce se mişcă, dar vrem şi animale autohtone, vii” – spune primarul Vladimir Petruţ.

Altfel spus, oferta de vară a Cavnicului vine cu parcare pentru rulote, cu karting, cu parc de animale. Sună interesant, merită urmărită!