Dr. Margareta Pîrvănoiu, șef secție Neonatologie: „Trebuie și îmi doresc să acord, în continuare, asistență medicală de top”

Astăzi, 17 noiembrie, de Ziua mondială dedicată copiilor născuți prematur, la Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare e, practic, mare sărbătoare. E ziua în care echipa condusă de către dr. Margareta Pîrvănoiu, șef secție, face bilanțul profesionalismului și al bucuriei reușitei actului medical transformând gramele în… ani.

• când se întâmplă minuni…

Conform unei statistici făcute la nivel mondial, 1 din 10 nou-născuți se grăbesc să vină pe lume înainte de termen. În acest an, până acum, la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare s-au născut 158 de prematuri, dintre care doi… sub 1.000 de grame. Dacă în urmă cu șapte-opt ani aceste urgențe medicale trebuiau îndreptate spre alte centre medicale din țară, astăzi, situațiile de acest fel sunt gestionate cu succes în cadrul secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Procedurile de prim-ajutor acordate în primele momente de la naștere, iar, ulterior, îngrijirea și asistența sunt esențiale pentru a le asigura acestor nou-născuți șansa la viață. “Primele 30 de secunde după naștere sunt extrem de importante, atunci trebuie să acordăm primul ajutor. Reanimarea poate dura mai mult sau mai puțin, depinde fiecare copil cum răspunde la manevrele noastre de resuscitare. Odată echilibrat în sala de nașteri, îl ducem în Terapie Intensivă, urmează proceduri dificile pe care doar neonatologul le face. De aici începe apoi, practic, lupta”, subliniază dr. Margareta Pîrvănoiu, șef secție Neonatologie. Munca în echipă este extrem de importantă în astfel de situații-limită, iar personalul acestei secții excelează în acest sens. “Pot să mă mândresc că, la nivel de secție, fac terapie intensivă neonatală de top. Pentru că am prematuri de 700 de grame care, astăzi, au șase ani, am prematuri de 900 de grame care au doi ani sau de 1.000 de grame care au împlinit patru ani. Și sunt foarte mândră. Dar pot să vă spun că Divinitatea are rolul Ei. Iar aici (pe secția de Neonatologie, n.r.) se întâmplă minuni”, mărturisește dr. Margareta Pîrvănoiu, șef secție Neonatologie.

• gală pentru strângerea de donații destinate secției de Neonatologie

Șansele la viață pentru nou-născuții prematuri de la Spitalul Județean sunt, acum, foarte ridicate, secția de Neonatologie dezvoltându-se și modernizându-se enorm în ultimii ani. “Din 2016 încoace, la nivelul secției de Neonatologie, am început să dezvoltăm un proiect cu Terapie Intensivă în care am pus extrem de mult suflet și am primit o deschidere extrem de mare din partea managementului și conducerii Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare”, precizează dr. Margareta Pîrvănoiu. Punând în mișcare toate resursele pentru a asigura tratament și îngrijire de calitate pe durata a zeci de zile, Secția Neonatologie excelează și… avansează. Gala Hope, eveniment programat pentru ziua de sâmbătă, 19 noiembrie, la Medieșu Aurit, va strânge donații pentru dotarea cu aparatură a secției de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. “Înainte de pandemie, începând cu anul 2016, am tot organizat astfel de evenimente. Am 15 incubatoare de ultimă generație pe secție, dar acestea trebuie dotate cu aparatură de ultimă generație. Și atunci cele mai importante sunt monitoarele de funcții vitale și pulsoximetrele. Am câteva, dar nu sunt suficiente pentru a merge mai departe. Pentru că trebuie și îmi doresc să acord, în continuare, asistență medicală de top așa cum am făcut-o până acum, indiferent de situație”, explică dr. Margareta Pîrvănoiu, șef secție Neonatologie.