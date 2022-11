Și în 2023, studenții de la “Nord” pot munci în Statele Unite

Studenții Centrului Universitar Nord din Baia Mare vor putea munci și în 2023 în Statele Unite ale Americii, aplicând prin programul “Work and Travel”. Joburile ofertate, toate în domeniul ospitalității, sunt disponibile în majoritatea statelor, iar plata/ oră variază între 10 și 20 de dolari. Fiind un program de schimb cultural, “Work and Travel” le oferă studenților și posibilitatea de a călători fără restricții prin America, în locurile pe care doar în filme le-au văzut.

• procedura de înscriere, simplificată prin instrumente online

Reporter: A început un nou sezon al înscrierilor pentru programul american “Work and Travel” destinat studenților. Care este procedura pentru studenții Centrului Universitar Nord din Baia Mare?

Dumitru POP: Așa este, a reînceput sezonul înscrierilor pentru programul de schimb cultural “Work and Travel USA”. Procedura se simplifică de la an la an, studenții având la dispoziție foarte multe instrumente online. Primul pas pe care trebuie să-l facă studenții este să mă contacteze, iar, ulterior, vom stabili o întâlnire unde le vor fi explicate toate detaliile programului.

R.: S-au schimbat regulile de înscriere dată fiind perioada postpandemică?

D.P.: Studenții se pot înscrie direct prin intermediul meu, eu fiind reprezentantul agenției Student Travel România în Baia Mare. Regulile au fost schimbate în trecut datorită pandemiei, dar Ambasada SUA la București actualizează constant toate detaliile referitoare la aceste aspecte. Anul trecut, de exemplu, a fost obligatoriu certificatul de vaccinare.

• sprijin financiar până la încasarea primului salariu

R.: Pentru studenții care nu își permit cheltuielile de deplasare în SUA, există o alternativă de sprijin financiar? Cam ce sumă trebuie să cheltuie un student până primește cel dintâi salariu?

D.P.: Până acum câțiva ani, instituțiile bancare au oferit sprijin studenților pentru a putea apela la acest program. În momentul de față, banca principală care oferea acest tip de credit a renunțat la el, dar din câte am înțeles sunt alte bănci care oferă alternative. Suma aproximativă variază în funcție de locația în care dorește studentul să meargă (biletul de avion pe Coasta de Est este mai ieftin decât cel pe Coasta de Vest, de exemplu), dar și de câți bani de buzunar dorește să aloce pentru început (o să treacă o săptămână, două până la primirea primului salariu și are nevoie de bani de buzunar). Eu le spun tuturor studenților că pot ajunge la aproximativ 3.000 de dolari, plus-minus.

R.: Care este oferta acestui program pentru vara anului 2023? În ce domenii sunt ofertate joburile? În ce zone ale SUA?

D.P.: Oferta se diversifică anual, fiind adăugați angajatori și poziții noi. Toate locurile de muncă sunt în industria ospitalității, printre acestea numărându-se joburi de: ospătari, menajeri, vânzări de înghețată, recepționiști, barmani etc. Din punct de vedere al zonelor, nu putem spune că este doar o zonă anume. Locurile de muncă disponibile sunt împărțite în majoritatea statelor SUA, studenții având posibilitatea să aleagă în funcție de preferințele proprii.

• munca, între 15 iunie și 30 septembrie; apoi, o lună alocată călătoriilor

R.: Cam la cât pot ajunge câștigurile studenților în cadrul acestui program?

D.P.: Deși majoritatea studenților văd acest program ca pe o posibilitate de a genera un venit mare într-un timp relativ scurt, programul în sine este unul de schimb cultural, unul prin care aceștia au posibilitatea de a descoperi și trăi cultura americană. Locurile de muncă sunt plătite cu salarii de 10, 15 sau poate chiar 20 de dolari pe oră, în funcție de joburile disponibile/ alese de studenți.

Deși nu există locuri de muncă mai puțin bune decât altele, cele plătite cu salariile cele mai ridicate sunt disponibile în această perioadă, când s-a dat startul înscrierilor.

R.: Ce opțiuni au tinerii studenți odată cu finalizarea perioadei alocate lucrului?

D.P.: Studenții au posibilitatea legală de a munci în SUA în intervalul 15 iunie – 30 septembrie. Deși viza acestora expiră pe data de 30 septembrie, ei mai pot petrece o lună pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, lună în care pot călători fără restricții, oriunde doresc. Majoritatea studenților se întorc acasă la final de octombrie, cu o mulțime de cumpărături și poze din locuri pe care, până atunci, le-au văzut doar în filme.