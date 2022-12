12-16 decembrie • Campania națională AZI DONEZI, MÂINE SALVEZI! – Baia Mare

O nouă campanie de donare de sânge va fi demarată în perioada 12-16 decembrie, evenimentul fiind organizat de “Donează sânge, fii erou – Baia Mare” și Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș.

FII EROU, FĂ UN CADOU!

În această iarnă, organizatorii campaniei invită toți eroii să facă cel mai frumos cadou: să doneze sânge pentru pacienții ce necesită transfuzii sanguine! În acest sens, echipa „Donează sânge, fii erou!” organizează o campanie națională de donare de sânge la Centrele de Transfuzie Sanguină din țară.

În Baia Mare sunt așteptați donatorii compatibili, în perioada 12 și 16 decembrie la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș , str. George Coșbuc, nr. 20C, de luni până vineri, între orele 7:30 – 13.

Pentru a facilita procesul de donare, este recomandat să vă programați prin aplicațiile BlooDoChallenge sau Donorium.

Principalele criterii pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea dona sânge: vârsta: 18-60 ani; greutate: femei – peste 50 kg; bărbați – peste 55 kg; să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase, etc.); să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere); să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile; să nu urmați vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate); să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni; să nu fiți în perioada menstruală (sau cu 5 zile înainte sau după); să nu consumați alcool și alimente bogate în grăsimi cu 48h înaintea donării.

Puteți afla mai multe informații despre donarea de sânge de pe site-ul www.doneazasangefiierou.ro. Donează sânge, fii erou! este un proiect al Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și parte a programului Standing Committee On Public Health (SCOPH) din cadrul International Federation of Medical Students’ Associations. Proiectul este susținut de către Institutul Național de Transfuzie Sanguină “Prof. Dr. C. T. Nicolau” și de către Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

Echipa Donează sânge, fii erou! – OSM Cluj este în parteneriat cu elevii școlii Postliceale “Henri Coandă” Baia Mare.