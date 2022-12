Steaua București, viitorul adversar!

CSM Constanța – Știința Explorări Baia Mare 3-2 (25-21, 20-25, 16-25, 25-23, 15-8)

Știința Explorări Baia Mare s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la volei, după ce a cedat în manșa retur a fazei I în deplasarea de la CSM Constanța cu scorul de 3-2 (25-21, 20-25, 16-25, 25-23, 15-8). În partida tur, maramureșenii s-au impus cu scorul de 3-1.

Oaspeții aveau nevoie de două seturi pentru a face pasul în sferturile de finală, însă primul act a revenit echipei gazdă, 25-21. Voleibaliștii de la Explorări s-au descurcat mult mai bine în următoarele două acte, dominate autoritar și antamate cu 20-25, respectiv 16-25, astfel că accederea în sferturi era rezolvată. Cu 1-2 la seturi, băimărenii și-au propus să-și adjudece victoria, însă Constanța și-a dorit un succes de palmares, iar scopul a fost atins după ce a câștigat setul patru, 25-23, iar decisivul mult mai clar, 15-8.

Știința Explorări va întâlni în sferturile Cu­pei României, în dublă manșă, ocupanta locului secund în campionat, Steaua București.

• CSM Constanța: C. Ghimeș 1 p (as), Druță 29 p (2 blocaje, 4 ași), Darlaczi 12 p (un blocaj, 2 ași), St. Jean 8 p (3 blocaje, un as), Vidoni 18 p (un blocaj, un as), Manole 7 p (2 blocaje, un as), Gavriz (libero). Au mai jucat: D. Pavel, Asmarandei. Antrenor: Răzvan Parpală.

• Știința Explorări Baia Mare: Taboada 7 p (4 blocaje, un as), Silvășan-Pașca 14 p (2 ași), Aldea 5 p (un blocaj), S. Dragomir 9 p, Tarța 18 p (un blocaj), Cheagă 16 p (un blocaj), Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina, Hepburn 1 p, Badea 3 p, M. Talpă, Săvoiu (libero). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

• Au arbitrat: Robert Toader și Eduard Popescu (București).