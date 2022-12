Concurenți din trei țări, la Snow Ice Race, în Băiuț

A treia ediție a Snow Ice Race adună la start 100 de sportivi din trei țări, într-o competiție care deschide calendarul Federației Române de Motociclism pentru anul 2023. Snow Ice Race are loc în Băiuț, în 20-22 ianuarie.

100 de sportivi din România, Ungaria și Bulgaria participă la Snow Ice Race, competiție organizată de Hard Enduro Maramureș, în Băiuț.

Derulată sub egida Federației Române de Motociclism (FRM). Snow Ice Race are loc în perioada 20-22 ianuarie și deschide calendarul FRM pentru 2023.

Este singura cursă sub egida FRM organizată în România pe gheață și zăpadă. Clase de concurs: Moto, ATV, Quad și SSV.

Ziua de vineri este dedicată activităților de secretariat, competiția propriu-zisă având startul la ora 9, atât sâmbătă, 21 ianuarie, cât și duminică, 22 ianuarie. Duminică, la ora 18, are loc festivitatea de premiere.

“Pentru că apreciem fiecare spectator care va fi alături de noi, ne dorim să răsplătim prezența lor printr-o tombolă. Câștigătorul va avea ocazia să simtă adrenalina din dreapta unui pilot de SSV! Deci vă așteptăm în număr cât mai mare” – este mesajul organizatorului Hard Enduro.