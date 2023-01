Eveniment de suflet Trofee de învingători pentru copiii şi adulţii „daco-spartani”

O întâlnire de suflet în familia daco-spartanilor a fost organizată joi, 30 decembrie la unul din localurile băimărene. A fost prima ediţie a acestui eveniment care a avut menirea să premieze curajul, altruismul, prietenia, dar şi respectul şi iubirea pentru natură şi semeni.

Preşedintele Asociaţiei „Energia Mişcării”, cel care a şi fondat această organizaţie, Remus Diaconu a avut ideea să îi premieze pentru calităţile mai sus înşirate pe cei care de-a lungul anului s-au implicat şi alăturat activităţilor derulate de daco-spartani. Prezentatoarea evenimentului a fost Marilena Florescu, cea care a dat culoare atmosferei de sărbătoare din familia daco-spartană şi care are experienţa participării la activităţile asociaţiei.

Copii şi adulţi au primit diplome şi trofee, precum şi îndemnul de a continua să fie învingători în viaţa de zi cu zi, punând în aplicare ceea ce învaţă în cadrul acestor activităţi: în primul rând solidaritatea uma­nă, pentru că doar ajutându-se unii pe alţii se vor simţi împliniţi, dar şi ieşirea dintr-o anumită stare de confort pentru a fi activi şi pentru a intra în comuniune cu natura, acest mare dar al Creaţiei, pe care ni l-a oferit Dumnezeu. Fiecare persoană premiată are o poveste aparte. Printre cele mai emoţionante prezenţe au fost cea a unei fetiţe fără părinţi, dar care are acum o familie mult lărgită, pe cea a daco-spartanilor. De asemenea, printre premianţi au fost mama şi cei patru copii ucraineni ai săi, dar şi „bărbatul fără antebraţe”, Florin Zaharie, un exemplu de curaj şi dăruire, cel pentru care se fac eforturi în vederea strângerii fondurilor necesare pentru două proteze bionice. La fel de emoţionant a fost momentul în care unui băiat din familia daco-spartanilor i s-a cântat “La Mulţi Ani”. Nu a lipsit nici tortul aniversar şi nici promisiunea că un astfel de eveniment va deveni unul de tradiţie.

„Vreau să vă mulţumesc că aţi aceptat şi această provocare. Ideea e că am vrut să fim împreună la final de an şi să încununăm toate experienţele pozitive pe care le-am avut, tot ce am creat împreună. Nu e vorba despre mine, e vorba despre noi toţi. Uneori am viziuni mai nebunatice pe care le materializez cu ajutorul vostru. Nu pot decât să mă bucur că văd atâţia oameni care ies din zona de confort, oameni obişnuiţi care nu au fost în zona lor de confort, să iasă pe munţi, dealuri, văi, ziua şi noaptea, ori voi aţi reuşit să fiţi activi. Vom continua să facem lucruri extraordinare împreună. Am multe idei de materializat. Eu promovez şi recompensez oamenii care lucrează împreună. Nu sunt în competiţie unii cu alţii”, a punctat Remus Diaconu.

În cadrul evenimentului a putut fi urmărit şi un scurt filmuleţ despre principalele momente din viaţa Asociaţiei „Energia Mişcării”. Secvenţele au fost motivante şi dătătoare de curaj, menite să îi convingă şi pe alţii cât de important e să fii prieten cu natura, să fii activ şi să ştii să te bucuri împreună cu alţii de ceea ce îţi oferă viaţa.