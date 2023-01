Emanuel Gyenes a căzut în etapa a 4-a Raliului Dakar și are și probleme la motocicletă

După o etapă a 3-a încheiată pe ploaie și o noapte petrecută în cort în condiții de vreme ploioasă, Emanuel Gyenes a parcurs etapa specială cu numărul 4 a Raliului Dakar în 5 ore, 41 de minute și 44 de secunde, urcând pe locul 32 în clasament, chiar dacă a căzut și are probleme tehnice.

Etapa a 4-a s-a defășurat într-o buclă cu plecare și sosire în Ha’il și a măsurat 574 de kilometri, din care 425 au fost etapa specială cronometrată, dificilă pentru concurenți din punct de vedere al navigației, fiind presărată cu dune mari de nivel 1 şi vegetație.

Concurenții au avut de urcat dunele Ha’il mari pe care au coborât în ediția din 2022, și au traversat canioane si platouri pietroase, urmate la final de coborâri abrupte în dune înalte.

În mesajul său video obișnuit de la finalul fiecărei etape, Gyenes a spus:

„Ziua a patra nu a fost așa cum mi-am dorit, încă de dimineață am avut ceva probleme cu pompa de benzină, la fel ca și anul trecut, o problemă pe care credeam că am rezolvat-o deja. Înainte de start am schimbat filtrul de benzină și am sperat că totul o să meargă bine. Dar, după start, am avut probleme cu combustibilul din rezervorul spate, așa că am schimbat pe rezervorul spate. Pe la kilometrul 120, din păcate, am căzut destul de tare, nu la viteză mare, dar a fost o căzătură urâtă și mi-am rupt schimbătorul de viteză. Acolo am pierdut ceva timp, deoarece a trebuit să stau puțin să-mi revin. Căzătura a provocat și deschiderea airbag-ului. Am mers mai departe, iar în zona de alimentare am avut din nou probleme cu filtrul de benzină, pe care l-am scos de tot din motocicletă și așa am ajuns până la finiș. Sper să găsesc problema după ce intru în bivuac. Dacă nu, chiar nu știu ce o să fac. E bine că sunt aici și sper că mâine o reușesc să fac motocicleta.”

Românul de la Autonet Motorcycle Team a terminat etapa pe locul 38 la moto și pe 20 la Rally 2 și în ciuda întârzierii a urcat 4 locuri în clasamentul general, de pe 36 pe 32.

Etapa la moto a fost câștigată de spaniolul Joan Barreda Bort, clasamentul general fiind dominat de australianul Daniel Sanders.

La clasa auto, etapa i-a revenit veteranului francez Sebastien Loeb, clasamentul general avându-l în frunte pe qatarezul Nasser Al-Attiyah.

Etapa a 5-a se va desfășura tot în buclă, cu plecare și sosire în Ha’il, și va măsura 645 de kilometri din care 373 de etapă specială cronometrată.

