Cum a fost 2022 pentru tinerii maramureșeni?

După doi ani pandemici, tinerii din Maramureș au primit șan­sa, în 2022, de a reveni la activitatea fără restricții. Inițiativele au fost ceva mai reduse, însă consistente și multe dintre ele adap­tate nevoilor copiilor și tinerilor ucraineni refugiați.

• Piesă finalistă la Eurovision; acțiune de susținere a păcii

În contextul „2022 – Anul european al tineretului”, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare a găzduit o expoziție permanentă de carte, realizată la Sala de lectură Carte curentă. · „Take me”, piesa tânărului maramureșean Andrei Petruș, s-a aflat printre cele 46 de melodii semifinaliste în cadrul Selecției Naționale pentru Eurovision 2022. · Centrul Universitar Nord din Baia Mare a anunțat lansarea unui nou cerc studențesc destinat exprimării individualității. Activitatea a fost deschisă studenților cu vârsta cuprinsă între 20-25 ani, de la toate specializările de licență și masterat ale Centrului Universitar Nord din Baia Mare, care dau dovadă de hotărâre și au în plan să abordeze cu responsabilitate și seriozitate programul și tematica cercului. · Tinerii din Baia Mare au fost invitați, în 2022, să-și spună părerea despre orașul în care trăiesc în cadrul inițiativei „Happy City în 6 Capitale ale Tineretului din România”. Răspunsurile i-au ajutat pe inițiatori să vadă cum își tratează orașul tinerii și ce pot face Baia Mare și tinerii pentru a se ajuta reciproc pentru creșterea sentimentului de apartenență la comunitate. · La inițiativa Asociației “Culori pentru Pace”, sute de elevi din Sighetu Marmației ar fi trebuit să se prindă, într-un lanț uman, cu tineri din Solotvino, Ucraina, pe podul de graniță de peste Tisa. În contextul trist al zilei de 24 februarie, când Rusia a atacat Ucraina, evenimentul, etichetat drept „un strigăt pentru pace”, a fost anulat. · Copii, adolescenți, profesori și părinți au participat, pe Câmpia Tineretului, la o acțiune de susținere a păcii și armoniei în Ucraina și în toată lumea.

• Băimărean la “Românii au talent”; expoziție la Londra

Tânăra băimăreancă Renata Mihaly a semnat, în 2022, coperta primului album de trap feminist din România, intitulat „Tehno-Vrăjitoarele”. Artistele albumului: Niko G și Kali. Renata, în vârstă de 22 ani, era atunci studentă în ultimul an la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Decorative și Design, la secția modă design vestimentar. · Băimăreanul Sergiu Gliga și-a reîncercat norocul la „Românii au talent”, iar momentul său, etichetat drept „spectaculos” de către jurați,i-a adus trei „DA” și șansa de a merge în etapa următoare.

· Federația YMCA România, în calitate de coordonator, a organizat, în București, a treia întâlnire transnațională a echipei proiectului de parteneriat strategic pentru tineret „#Always­ON for youth”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +. · Jeanine Celine Horgoș, o tânără din Baia Mare aflată la studii în Marea Britanie, a organizat la Londra o expoziție de picturi, fotografii și sculp­turi aparținând artiștilor aflați la început de drum. Inițiativa a fost cuprinsă într-un proiect finanțat de Arts Council.

• Festivaluri, fete de 10, tabere pentru ucraineni și voluntariat în Kenya

YMCA Baia Mare și Asociația DEIS au strâns donații constând în hrană pentru câinii, pisicile, păsările și rozătoarele din Ucraina. Acestea au fost colectate la Centrul de Tineret Baia Mare (str. Culturii 7A, Centrul de Agrement Mara). · În 2022 a avut loc cea de a doua ediție în Maramureș a festivalului național “Fii star în țara ta!” (președinte festival Cătălin Țugulea, director zona Maramureș Marius Luca). Festivalul a fost organizat de Asociația “Teodora Dănțăușa”. ·

În Baia Mare și Sighetu Marmației, s-a desfășurat Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret ,,Am fost ș-om fi”, ediția a XXIV-a. · Miruna Manu, Daniela Antonia Moge și Ana Maria Pop Sitar sunt cele trei absolvente de liceu care, în acest an, au pus Maramureșul pe harta județelor în care s-au bifat medii de 10 la examenul național de bacalaureat (primele rezultate). · Copiii care au fugit din calea războiului din Ucraina și s-au stabilit în Baia Mare și împrejurimi au participat gratuit, alături de copii din Baia Mare, la taberele de zi organizate de YMCA. · Darius Fănățan, un tânăr băimărean cu experiență în proiectele de voluntariat internaționale, a luat parte la un stagiu în capitala Kenyei, Nairobi, derulat în cadrul proiectului REACH, finanțat de Comisia Europeană și mijlocit de Asociația “Team for Youth” Baia Mare. · Trupa “Silver” a jucat spectacolul “Zoomenirea” pe scena festivalului de teatru “Histrioniada Liceenilor”. A fost al treilea an consecutiv în care trupa băimăreană a fost acceptată în cadrul acestui festival.

• Centru de integrare, târg de științe, piesă în finala selecției pentru Eurovision 2023

Aproximativ 1.000 de profesori din învăță­mân­tul preșcolar și școlar au organizat voluntar peste 350 de Ateliere de Vară Șotron, în 40 de județe. La ediția 2022 a Atelierelor Șotron, cele mai active județe au fost: Maramureș, cu peste 80 de profesori implicați și aproximativ 300 de copii, urmat de Olt și Iași.

· SZMISZ s-a alăturat eforturilor locale ce vin în sprijinul refugiaților ucraineni. Asociația a inaugurat Centrul de integrare și asistență socială a refugiaților din Maramureșul istoric, menit să identifice și să rezolve problemele și situațiile reale pe care refugiații ucraineni le întâmpină. · Romanian Science Festival a propus un eveniment inedit: Târg de științe. Experimentele au acoperit științe precum: astronomie, robotică, neuroștiințe, inteligența artificială, informatică, biologie, fizică, chimie, matematică, geografie și științele pământului. · Istvan Safar, de la SZMISZ Sighetu Marmației, a intrat în competiția “Gala Voluntariatului”, fiind nominalizat pentru titlul de “Voluntar al Anului” la categoria “Social și Umanitar”. · A avut loc cea de-a XII-a ediție a proiectului “Miss Universitaria”, cel mai mare eveniment studențesc din oraș, în cadrul căruia s-a desemnat cea mai curajoasă, inteligentă și carismatică studentă din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare. · În municipiul Sighetu Marmației, s-a desfășurat proiectul “You(th) for Democracy”, implementat de Asociația SZMISZ, la care au participat tineri din Italia, Spania, Franța, Lituania, Ungaria, Grecia și România. · Spre final de 2022, am aflat că “Ocean Drive” este trupa băimăreană care își va face debutul în Finala Selecției Naționale Eurovision 2023 cu piesa „Take You Home”.