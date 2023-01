Anul 2022, bogat în activităţi la Etnografie

Reprezentanţii Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş au făcut un scurt bilanţ al anului care tocmai s-a încheiat. Concluzia: a fost un an plin de evenimente, cu expoziţii în ţară: la București, Suceava, Bistrița, Golești, Curtea de Argeș, Satu Mare, dar şi în străinătate, în Belgia.

„Dacă ar fi să poposim asupra lui 2022, am putea puncta câteva aspecte ce țin de activitatea noastră și anume: participări la conferințe de profil în Sibiu, București, Sighetu Marmației, am reușit să organizăm și noi o sesiune de comunicări științifice în Baia Mare; am tipărit 2 publicații proprii printre care Ethno Marmatia – Anuarul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș; am organizat expoziții temporare și itinerante atât în țară, cât și peste hotare; am găzduit cu mare drag expoziții temporare ale altor mu­zee partenere din țară; am derulat ateliere educaționale pentru copii ori de câte ori ne-a permis timpul, am organizat șezători și alte activități care reînvie tradiții din bătrâni, am creat legături noi și am întărit legăturile mai vechi cu colegi de la alte muzee, am avut participări în cadrul unui proiect Erasmus; ne-am bucurat de fiecare moment pe care l-am dedicat valorificării și promovării culturii tradiționale și a patrimoniului muzeal”, a precizat managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, Monica Mare.

Anul 2023 este o nouă provocare pentru cei de la muzeu. Ei şi-au propus „să ne autodepășim, să creștem împreună cu publicul nostru, să ne perfecționăm și să reușim să valorificăm patrimoniul muzeal în cel mai bun mod astfel încât el să fie cunoscut și apreciat nu doar la noi, ci și peste mări și țări, ca și fata regelui din poveste”.

Reprezentanţii Muzeului Judeţean de Etnografie aduc mulţumiri Consiliului Județean Maramureș pentru toată susținerea, dar și tuturor partenerilor care „ne-au sprijinit în activitățile noastre”.