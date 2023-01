Sfințirea Icoanei Anului Omagial la Catedrala Episcopală

După oficierea Sfintei Liturghii la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare, în prima zi a Noului An, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Iustin, a citit rugăciunile de sfințire a Icoanei Anului Omagial, icoană pictată în mod special pentru acest eveniment pentru credincioșii din eparhie.

Icoana are o compoziție aparte, reprezentând momentul biblic și istoric al Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos la Templul din Ierusalim de către Dreptul Simeon. De asemenea, pe laturile din partea stângă și partea dreaptă sunt reprezentați Sfinții, Drepții și Dumnezeieștii Părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, respectiv Sfinții Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Această lucrare a fost realizată de către cunoscutul pictor iconar Gabriel Solomon. Icoana este imprimată pe toate calendarele tipărite de Episcopia Maramureșului și Sătmarului și în acest an va fi așezată spre închinare și cinstire în incinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului, am procedat la fel și de această dată așa cum am făcut-o în fiecare an de la primirea toiagului Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, toiag pe care l-a purtat cu vrednicie timp de 26 de ani, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Cu această ocazie, a Anului Omagial, vă oferim o icoană special pictată pentru credincioșii din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, a pastorației persoanelor vârstnice, având în prim-plan pe Sfântul și Dreptul Simeon care îl primește pe Mântuitorul Iisus Hristos în Templul din Ierusalim, fiind, conform tradiției bisericii cel mai longeviv fiu al lui Israel, trăind 300 de ani până a văzut minunea Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Astfel, Mântuitorul Iisus Hristos S-a dăruit în brațele Dreptului Simeon”, a subliniat Preasfințitul Iustin.