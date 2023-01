O elevă de la „Eminescu” explică traseul de la un liceu din Baia Mare la o universitate în America

Sara Anițaș este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare și se pregătește de admitere în învățământul superior. Ținta ei este Statele Unite ale Americii motiv pentru care a aplicat la cinci mari universități de peste ocean cu obiectivul clar de a aprofunda acolo, vreme de patru ani, specializarea Studii internaționale. Provocările procesului de aplicare sunt, însă, nenumărate, iar costurile de studiu în SUA – colosale. Cu toate acestea, susținută de familie și prieteni, Sara a reușit să se descurce și să atragă atenția unor universități cu renume mondial, precum Harvardul. Admiterile sunt în plină derulare, dar eleva Colegiului Național “Mihai Eminescu” are încredere că va reuși, iar oportunitățile furnizate de învățământul superior american să îi mijlocească traseul spre o carieră în parlament.

• activități de voluntariat, proiecte, concursuri

Cu toate că s-a angrenat relativ tardiv în procesul de aplicare propus în calendarele universi­tă­ților din Statele Unite ale Americii, mai exact la finalul clasei a XI-a, Sara mărturisește că, în momentul în care a observat condițiile de admitere, a realizat că ea, de fapt, se pregătea pentru SUA fără să știe acest lucru.

“M-am gândit cam târziu la ideea de a merge la o universitate din SUA, la finalul clasei a XI-a, dar, cumva, am realizat faptul că mă pregăteam să plec în America fără a ști acest lucru. Mereu mi s-a părut că mă potrivesc pentru America. Aptitudinile mele vor fi văzute altfel acolo pentru că pe ei, pe americani, îi interesează foarte mult ca un elev să lucreze, să facă voluntariat și mărturisesc că am făcut de toate, de aceea mă gândesc că voi fi un best fit pentru ei”, subliniază Sara Anițaș.

Din propria inițiativă, eleva s-a implicat, în ultimii ani, în variate activități de voluntariat, în proiecte ori concursuri internaționale.

“De loc, eu sunt din Seini și am făcut voluntariat la tabăra Kids Summer Camp. În primul an, am fost voluntar, iar în al doilea am făcut parte din staff, m-am ocupat de partea de foto și social media. La Colegiul Național “Mihai Eminescu”, am înființat, alături de alți colegi, o trupă de teatru, am participat, în Portugalia, la un proiect Erasmus+, m-am implicat în AEM (Asociația Elevilor din Maramureș, n.r.). De asemenea, am participat la concursul internațional “Trimarium” axat pe geopolitică și geografie. În continuare mă implic într-o serie de activități, iar dorința este de a continua, de a le arăta și altor elevi că trebuie să încerce și ei”, arată tânăra.

• scrisoare de recrutare de la Harvard

Setată fiind pe obiectivul de a studia peste ocean, eleva Colegiului Național “Mihai Eminescu” Baia Mare și-a alcătuit o listă cu cinci dintre universitățile care se pliază aspirațiilor sale. Cele mai importante ar fi Harvard University (Cambridge, Massachusetts) și The University of Chicago (Chicago, Illinois). “Am aplicat la două dintre cele cinci facultăți. Harvardul l-am pus inițial din glumă, dar am primit scrisoare de recrutare de la ei. Cât privește procedura de aplicare, mi-am încărcat datele personale, activită­țile și notele într-o aplicație specială. Practic, ca elev, trebuie să începi în clasa a IX-a cu pregătirea pentru admitere. Contează foarte mult să iei parte la activități, să ai inițiative de voluntariat, să fii implicat în varii proiecte. Apoi trebuie să bifezi anumite examene, bacalaureatul american, examen de limba engleză. Iar la final trebuie făcute eseurile pe care fiecare universitate le cere”, explică Sara.

Cât privește eseurile, tânăra spune că trebuie muncit cam 1-2 luni pentru o astfel de lucrare.

“Cele mai multe universități cer un eseu prin care elevii sunt întrebați «de ce ne-ai ales». Universitatea din Chicago mi-a cerut, spre exemplu, să scriu despre un palindrom în limba română pe care să îl explic. Am ales “românii-s ași în amor” pe care l-am conectat cu tematica vampirilor, a lui Dracula, despre cum suntem noi, românii, văzuți”, punctează eleva.

• 80.000 de dolari/ an de studiu

La toate cele cinci universități, Sara a ales aceeași specializare, International Studies, și își dorește, ca în completare, să studieze și câteva discipline ce țin de artă.

“M-am simțit foarte îndrumată să urmez această specializate. Am o deschidere spre a aduna comunități, a învăța mai multe despre tradiții”, mărturisește tânăra adăugând faptul că, deși Harvardul ar putea părea cea mai tentantă universitate, ea își dorește să fie admisă la University of Chicago întrucât acolo găsește cea mai bună compatibilitate cu personalitatea, dar și cu aspirațiile sale.

După admitere, o altă provocare este taxa de studii care, spre exemplu, la Universitatea din Chicago, costă 80.000 de dolari/ an, iar specializarea presupune patru ani de studiu.

“Există, însă, sprijin financiar, pentru care am și aplicat, iar astfel mi se pot oferi două tipuri de bursă. Prima e bursa de merit, bazată pe: examene, activități. Apoi, e bursa de întreținere, financiară dacă, în familia mea, venitul nu e suficient pentru a acoperi costurile facultății. Dacă primesc toate aceste beneficii, va trebui să muncesc part-time, la un restaurant spre exemplu. După ce se elimină cele două burse, mai rămân de achitat 10.000 de dolari care vor reprezenta contribuția mea financiară pentru un an de studiu”, clarifică Sara.

În ceea ce privește cazarea, tânăra va opta pentru a sta în campusul universitar, fiind convinsă că va fi o experiență de neuitat.

• își dorește, mai întâi, o carieră în America

În toată această etapă de pregătire pentru admiterea în străinătate, eleva mărturisește că a încercat să încurajeze și alți elevi, însă a observat că aceștia sunt cam reticenți. La fel și părinții, fiind vorba nu doar de cheltuielile financiare, ci și de distanța prea mare.

“Eu am noroc că părinții mă susțin. Inițial, au fost sceptici, și s-a părut că America e prea departe, dar le-am explicat și, într-un final, au fost de acord. Mai mult, la Chicago, locuiește o verișoară de-a mea astfel că am ceva sprijin acolo”, spune Sara.

Chiar dacă refuză să se gândească la acest lucru, tânăra are și un plan B în cazul în care nu va fi admisă la niciuna dintre cele cinci universități americane.

“Voi alege tot o universitate din străinătate, din Europa, cel mai probabil din Germania. Asta, în cel mai rău caz, dacă nu voi fi acceptată. Dar eu nu mă văd decât în America”, accentuează eleva scoțând în evidență că, în nicio situație, nu va lua în calcul vreo universitate din România.

Obiectivul Sarei e să se perfecționeze în specializarea aleasă pentru ca, la finalul studiilor, să își poată contura o carieră în parlament. Ia în considerare desfășurarea activității atât în America, cât și în România.