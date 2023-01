Să râdem de ei, cum râd și ei de noi!

Bătaie pe păduri, neamule!

De la începutul anului, mocnește un conflict în sânul Romsilva. Ce se prezintă pe agenda publică sunt frânturi. Una din variante e că Statul vrea, numai el știe de ce, să ia paza pădurilor de la Direcțiile Silvice și s-o dea Jandarmeriei și unor companii private.

Sindicatul silvicilor sare de dos în sus. Sigur, dacă vine cineva serios și o păzește, e OK, aparent s-a descoperit breșă și în SUMAL 2…. Dacă vin firme de casă de-ale magnaților de Sebeș, în schimbul intrării în Schengen, am face bine să ne păzim pădurile singuri. Cu furca și cu coasa. Nu c-ar fi fost foarte bine păzite până acum, și asta trebuie spus. Din raportul parțial de activitate al RNP pe primele 9 luni ale anului trecut, reiese că „Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează sau asigură serviciile silvice pentru o suprafață totală de 1.149.835 ha de terenuri forestiere aparținând altor proprietari decât statul”.

Dar la mijloc sunt mulți, foarte mulți bani. Dați de oameni, instituții și primării, pierduți de silvici și câștigați de…cine? Asta e întrebarea ce trebuie pusă! Ca să nu ne imaginăm că Statul nostru omnipotent e atât de falit că vrea să dea pădurile în pază, ca să facă bani pe care îi cam făcea oricum. Că nu are logică.

Cu un singur I nu se face primăvară

Un viceprimar foarte bătăioasă (na, am zis totul) din Maramureș e în continuă campanie de imagine și bine face. În postare recentă, îl evocă pe Ștefan cel Mare.

“Acum 548 de ani, respectiv pe data de 10 ianuarie 1475, Stefan cel Mare a obținut victoria în bătălia de la Vaslui (Podul Înalt), zdrobind pur si simplu armatele otomane conduse de Suleiman Pașa… Oare vom mai avea vreodată o astfel de personalitate care să ne facă cu adevărat mândrii că suntem români…???!!!”. Nu, nu vom avea. Mândrii noștri(i) politicieni de azi nu se vor ridica niciodată la înălțimea îna­in­tașilor noștri(i)!

Cine crede în (vai de) steaua lui?

Să nu uităm de marii noștri foști politicieni. Un senator și fost ministru, celebru pentru genunchele lui intrat în istoria gramaticii române, ne întreabă pe noi, “fanii lui”, pe Facebook, unde să candideze data viitoare? “În Maramureș sau la București sectorul 1?” Dacă nu se întoarce în partidul său și rămâne acolo unde a plecat, la L.D., sunt foarte mari șanse să n-aibă nici o importanță unde candidează degeaba…

Când te pricepi la tot

Se cristalizează actuali și viitori candidați la alegerile ce vin peste 2 ani. Unul dintre ei este foarte activ pe Facebook și se pricepe la absolut orice. Iazul de la Bozânta? Soluție. Acuze discrete. Depozitul de gunoi de la Sârbi? Soluție, facem altul. Așa, din vârful buzelor. Neintrarea în Schengen? Soluție. „Austria nu e ușă de biserică”. Te și temi de un om care are răspuns la absolut orice! Iar unde nu, pune întrebări. Da, e în campanie. Dar prea știe tot!

Mic la stat, mic la stat

Un președinte de partid, ce se vrea următor prim ministru, s-a trezit lăudându-se cu strategia SUA referitoare la… Marea Neagră:

“România este parte a viitoarei Strategii a Statelor Unite ale Americii pentru Marea Neagră! Salut decizia Congresului SUA de includere a Strategiei în Legea Omnibus pentru anul 2023, lege care prevede cheltuielile bugetare ale Guvernului american. Este o recunoaștere a importanței regiunii Mării Negre și implicit a rolului României în asigurarea stabilității și securității întregii Europe. Mai mult, este o dovadă în plus a bunei funcționări a Parteneriatului Strategic pe care țara noastră îl are cu Statele Unite.”

Evident, SUA are câte o strategie pentru fiecare mare din lumea asta. Mare, ocean… țiței să fie. Iar noi ne bucurăm că au ei strategie, nu noi. Asta înseamnă să ai mentalitate de iobag sau ce?

Ar trebui să râdem. Nu putem

Ia uite ce descoperă presa centrală. „Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cheltuit aproximativ 25.000 de euro pentru cele 19 vizite în străinătate făcute anul trecut, ceea ce înseamnă puțin peste 1.300 de euro pentru fiecare deplasare externă, conform datelor Administrației prezidențiale de la Chișinău. Instituția precizează că a fost cheltuită mai puțin de jumătate din suma alocată în buget în 2022 cu acest scop.

În același timp, deplasările externe făcute de Klaus Iohannis anul trecut – 21 la număr – au costat peste 3,32 milioane de euro, adică aproape 160.000 euro pentru fiecare vizită în străinătate”.

Bine, doamna Maia nu schiază, nu vizitează cu doamna, ea merge la țintă și mai duce și o sticlă de vin din acela din crama subterană. Plus că se înțeleg din prima, al nostru trebuie așteptat să se decidă, să urmărească cu atenție și cu îngrijorare, să descleșteze fălcile etc. Acum aflăm cum e să treci de la președinte jucător la președinte spectator. Da, dar spectator de lux!

Această material este un pamflet şi trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.