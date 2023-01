Portret de grup liric în Marmația

Sighetul Marmației rămâne primul oraș din biografia mea, începută în sat, care m-a făcut să înțeleg ce înseamnă granița în viața unui om. Apoi, aici m-am școlit și am devenit învățător. Deși eram în preajma sârmei ghimpate, în acest oraș, am deprins gustul libertății de visare și am legat prietenii pilduitoare până în ziua de astăzi. De aceea, când prietenul, omul de dârză cultură, cel mai poet dintre noi, Echim Vancea, mi-a spus că lucrează la o antologie de poezie sigheteană m-a bucurat. Când mi-a amintit că sunt și eu printre aleșii cărții, m-am întors brusc în rotonda Casei de cultură, unde, pe vremuri, marți seara, se adunau tinerii zei ai poemului. De acolo a pornit Școala de Poezie de la Sighet.

Antologia confratelui Echim Vancea, care a făcut selecția textelor și prezentările, a apărut și se numește „Orașul cu poeți” (Sighetul Marmației în 12+1 prieteni), girată de Editura Valea Verde, Sighetul Marmației, 2022 (director Ion Mariș). Prefața este semnată de scriitorul Adrian Alui Gheorghe, din Piatra Neamț, de mulți ani un cultivator de sentimente prietenești, poetice, în Maramureș. Trăite la fața locului. După aprecierile la adresa celor antologați, face mărturisirea: „Trăiesc poezia Maramureșului și a poeților din Sighetul Marmației de mai bine de patruzeci de ani, cu toți porii inimii și minții deschiși. Iar în poezia mea, de la primul contact cu Maramureșul și cu poeții Sighetului, am pus (și) un strop de adâncă prietenie, dar și un strop de horincă, atâta cât să sclipească virgula între cer și pământ.”

Cine sunt aleșii castelanului, poetului Echim Vancea? Îi enumăr în ordinea alfabetului clasic, nu a celui liric: Doina Petrulescu Anton, Gheorghe Mihai Bârlea, Alexandru Dohi, Antonia Luiza Dubovici, Fabri Sandor, Vasile Gogea, Ieremia Lenghel, Ion Mariș, Vasile Muste, Gheorghe Pârja, Marin Slujeru, Echim Vancea și unul și unicul Lucian Perța, cel care ne duce poeziile în raiul primordial. Criteriile autorului antologiei sunt cele ale sensibilității lirice, ale cunoașterii creației celor cuprinși între coperți, dar și ilustrarea mesajului poetic venit din mai multe generații. Asta dovedește limpede că în spațiul cultural al Marmației izvorul liric nu a secat. Deși nu ne mai întâlnim la celebra Rotondă, viețuim liric sub cupola luminătoare a poeziei. Ne adeverim gândului poetului Alexandru Dohi: „Prietenia se cultivă mai greu decât pământul.”

Poetul Echim Vancea ne-a adus aminte că unii dintre noi le prețuim pe amândouă. Antologia este un argument că generațiile lirice din acest spațiu și-au urmat calea cea dreaptă și inspirată a versului bine făcut. Solidaritatea valorică a autorilor vine din izbucul nevăzut al iubirii de poezie și frumos. Echim Vancea, prin această lucrare de referință, a venit să scoată pe scena orașului nume care s-au legat de miracolul Limbii Române cu trăinicie și folos. În prefață, Adrian Alui Gheorghe are pentru fiecare autor o binecuvântare, o punere în rama valorii, o întâlnire cu lumina, ori neliniștea.

Cei antologați vin să fixeze locul poemului în Sighetul Marmației, prelins pe o jumătate de veac. Ceea ce nu este un lucru puțin. De la corifeii Rotondei, printre care mă regăsesc, cei care au dat un ton modern versului, simțirii lirice, la generația de mijloc, cu aceleași însușiri valorice, încheind cu reprezentanta noului val poetic sighetean, Antonia Luiza Dubovici.

Deși nu suntem toți sub cupola Rotondei, unii stabiliți prin țări îndepărtate, spiritul locului rămâne o dimensiune constantă a creațiilor lor. De aceea, „Orașul cu poeți” vine să demonstreze că sângele apă nu se face, verbul natal nu se ofilește, spațiul tinereții îi însoțește pe scriitori ca o pelerină ocrotitoare. Cartea alcătuită de confratele Echim Vancea are și argumentul continuității unui fior liric, în pas cu poezia modernă, care conferă orașului dintre ape statut de reședință lirică cu temeiuri valorice. Nu uit a aminti coperta realizată de Attila Robert Cosovan (Ph. D. Budapesta) și lectorul de carte, prof. Brândușa Oanță. Tiparul asigurat de ASKA GRAFIKA.

Da, prietene Adrian, frumusețea are consistență și cutremură Universul atunci când se exprimă prin ochii oamenilor, prin zâmbetele lor, dar și prin metafora care adună cuvintele într-o floare. Mulțam Echim Vancea, cel mai poet dintre noi, care ai așteptat pe peron, ani în șir, trenul cu poeți care au pus coroana cuvintelor pe fruntea orașului. Iar pe noi, cei polenizați de spiritul locului, ne-ai adunat în această carte.

P.S. Astăzi, la ora 14, la Galeria Vassiliev, din Sighetul Marmației, va avea loc lansarea antologiei „Orașul cu poeți,” alcătuită de poetul Echim Vancea. Eu, marcat de spiritul liric al orașului, sunt alături de toți cei prezenți.