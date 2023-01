De la extaz la agonie

• SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare 3-2 (23-25, 21-25, 26-24, 25-17, 15-9) •

S-a dovedit încă o dată că 2-0 este cel mai periculos scor în volei, și nu numai.

A pățit-o Știința Explorări Baia Mare în deplasarea de la SCM Zalău din cadrul rundei 13 a Diviziei A1, meci câștigat de formația gazdă cu 3-2 (23-25, 21-25, 26-24, 25-17, 15-9), după ce oaspeții au deți­nut 2-0 la seturi și au avut șansa să facă chiar 3-0. Frustrant, fiindcă băieții antrenați de Marius Botea și Sorin Pop ar fi meritat victoria după evoluția elocventă din primele trei acte.

Știința Explorări s-a pregătit așa cum se cuvine pentru un derbi zonal și a jucat la cel mai înalt nivel posibil pentru o echipă cu o situație nu tocmai bună din punct de vedere a poziției din clasament. Oaspeților le-a ieșit aproape tot în primele două acte, aspect concretizat și pe tabelă – 23-25 și 21-25. Următorul set a cântărit enorm în stabilirea învingătoarei. SCM Zalău a condus în prima parte a setului cu 14-9, după care oaspeții au revenit treptat, chiar dacă impresia era că localnicii își vor adjudeca setul – 22-19. Știința Explorări nu este dispusă să renunțe și jocul eficient al băimărenilor este confirmat și în finalul actului trei, când egalează la 23 și apoi la 24. Jucătorii noștri comit însă două greșeli prea ușoare și sălăjenii relansează partida. Aici credem că s-a produs momentul psihologic al confruntării, deoarece oaspeții au căzut total și SCM Zalău s-a impus în următoarele două seturi, 25-17 și 15-9, obținând o victorie nesperată.

• SCM Zalău: Ionescu 7 p (un as), Ocunschi 1 p (blocaj), F. Constantin 1 p (as), Cveticanin 11 p (6 blocaje), Pupart 10 p (4 blocaje), Buzduhan 21 p (2 ași), Mărieș (libero). Au mai jucat: Ana, Cuciureanu 7 p (3 blocaje, 2 ași), Stojsavljevic 11 p (un blocaj, un as). Antrenori: Dragan Kobiljski și Marius Lazăr.

• Știința Explorări Baia Mare: Taboada 5 p (4 blocaje, un as), Aldea 11 p (un blocaj), Tarța 15 p (un blocaj), Hepburn 12 p (8 blocaje), Cheagă 15 p (un blocaj, un as), Badea 12 p (un blocaj, un as), Crișan (libero). Au mai jucat: Silvășan-Pașca 2 p (un blocaj), Catrina, S. Dragomir, M. Talpă. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

• Au arbitrat: Florin Dragomir (București) și Cristian Șanta (Cluj-Napoca). Observator FRV: Nicu Stoian (Craiova)