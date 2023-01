Ambasadorul și Maramureșul

Am fost și sunt fascinat de diplomație! Deoarece face referire la desfășurarea relațiilor internaționale. Are ceremonii, negocieri clandestine, confidențe, dar și opinii sugerate discret marelui public. Memoriile diplomaților sunt o desfătare pentru mine. Am avut șansa să stau în preajma unor diplomați cu rosturi importante în viața țării. Cel care mi-a luminat multe mistere din această activitate a fost Excelența Sa, ambasadorul Dumitru Chican. Cu o experiență de anvergură în lumea arabă. Absolvent de Limbă, literatură și civilizație arabă și islamică al Universității din București. A făcut cursuri de specializare în Egipt și alte cursuri universitare în domeniul relațiilor politice, economice și diplomatice. Diplomat, interpret, emisar prezidențial și ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentând România în mai multe state arabe, fără a da uitării aplecarea spre cunoaștere prin cuvântul scris.

A comentat cu aplicare și inteligență profesională lumea arabă, așezând experiența sa în mai multe volume, colaborând cu studii și articole despre orientalistică și islamism în publicații din țară și străinătate. Un palmares diplomatic impresionant, în care a dovedit înțelepciune și toleranță, calități necesare pentru a evita capcane ce trebuie anticipate și evitate. A făcut multe traduceri din limba română în limba arabă. De la Nichita Stănescu și alți poeți români, la autori maramureșeni. L-am cunoscut în Maramureș. Mai precis la Editura Proema, care și-a legat numele de multe dintre cărțile lui fundamentale. Dorința de cunoaștere, curiozitatea științifică, spiritul scormonitor și acribia documentării au făcut din ambasadorul Dumitru Chican un autor cu o solidă capacitate de analiză și sinteză, demonstrând conexiuni inteligente, având și un redutabil dar speculativ.

Excelența Sa și-a perindat o bună parte din operă prin Editura băimăreană Proema, care a fost generoasă și inspirată cu autorul, așa că am fost aproape de scrierile Dumisale. S-a dovedit a fi un bun cunoscător al literaturii arabe din care a tradus autori care fac cinste acestei lumi mai puțin cunoscută prin dimensiunea spirituală actuală. Editura Proema a fondat, în colaborare cu finul intelectual Dumitru Chican, o colecție de anvergură, numită Biblioteca Arabă. Remarcabilă și cu mare impact în cultura română rămâne integrala Khalil Gibran, scriitorul libanez de notorietate, tălmăcit admirabil de Dumitru Chican. Care a scris și un aplicat studiu comparativ, repere biografice și note. Valoarea literară a acestui mare scriitor, în peisajul literaturii române, pot spune, că a plecat din Maramureș prin girul editurii băimărene și traducerea făcută de cărturarul – ambasador.

Apariția acestei lucrări reprezintă și un omagiu unui mare scriitor libanez, o exprimare clară de apreciere față de inestimabilul tezaur de cultură, civilizație și umanism al lumii arabo-islamice. Sub aceeași siglă a apărut și traducerea din poetul sirian Adonis, cel mai important poet modernist în viață al literaturii arabe. Numărul cărților-emblemă ieșite din inteligența acestui intelectual și diplomat este mult mai mare. Este chiar o mică bibliotecă, răspândită în lumea românească, în lumea arabă. Prietenul nostru Alexandru Peterliceanu, cu distinsa lui familie, a dus acest mesaj scris la întruniri internaționale din țări arabe, a stârnit interesul ambasadelor, al diplomaților, pentru truda editurii în care era, și rămâne far, omul de mare energie intelectuală, Dumitru Chican.

Da, un ambasador care a făcut cunoscut Maramureșul în lumea arabă, și nu numai, având legăturile trainice culturale și de admirație pentru prestigioasa editură. Cărțile cu semnătura lui Dumitru Chican au trezit aprecierea marilor târguri de profil. Așa el a obținut Premiul Târgului Internațional de Carte de la Dubai și Premiul Festivalului Internațional de Poezie Nichita Stănescu de la Ploiești. Aici, confratele nostru craiovean Dan Lupescu l-a numit pe Excelența Sa, un Cantemir în lumea arabă. Eu, care cunosc în mare parte opera și mai ales anvergura diplomatică a domnului Chican, spun că Dan Lupescu nu a exagerat cu nimic. Ambasadorul legat profund de Maramureș este și un admirabil memorialist. Ne-a dezvăluit și ne-a reamintit un adevăr devenit truism, acela că prin vreme, de la tiparnița lui Brâncoveanu, dăruită Alepului sirian, relațiile României cu Orientul arab au beneficiat de trăinicie, diversitate și rodnicie.

Din cărțile Dumisale am aflat cum a început Primăvara arabă, adică jocul de domino în Orientul Apropiat. Sau despre noul Orient Mijlociu, între primăvara arabă și haosul constructiv. Nu uit a spune că ambasadorul rămâne și un admirabil poet. Mi-l amintesc, când la Târgurile de carte, unde am avut ocazia să particip, în jurul Dumisale aduna scriitori și diplomați din spațiul arab. Un om admirabil, despre care, din aceste zile, vom vorbi la timpul trecut. S-a săvârșit din viața la începutul anului, când ar fi împlinit 75 de ani. Dar ne-ați lăsat cărțile, Excelență!