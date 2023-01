În Remetea Chioarului • Anul trecut, unul bun la capitolul investiții

O serie de investiții importante pentru localnicii din Remetea Chioarului s-au finalizat în ultima parte din 2022, un an bun din punct de vedere al proiectelor concretizate.

“S-au finalizat căminele culturale din Remetea Chioarului și Posta, lucrările de canalizare în centrul de comună. Am terminat dispensarul uman, deci am avut un an plin cu atâtea obiective de investiții realizate. Am și început multe. Cu drumurile agricole suntem la 90% cu execuția lor. În acest an avem mai multe investiții care sunt finanțate, precum eficientizarea consumului de energie la primărie, la căminul cultural din localitatea Berchez, digitalizare primărie, stații de încărcare a autovehiculelor electrice. De asemenea, avem finanțată extinderea canalizării în localitățile Remetea Chioarului – extindere, Berchezoaia și Berchez, un proiect de peste 18 milioane lei. Acum se face studiul de fezabilitate, proiectarea și sperăm ca din vară să putem începe” – a relatat Călin Ovidiu Petrică, primar în Remetea Chioarului.