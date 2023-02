Din lumea cifrelor în universul jucăriilor • O profesoară de matematică a ales să croșeteze jucării unice

Oana Acherman a profesat o bună perioadă la catedra de matematică. Venirea pe lume a copiilor săi i-a schimbat viziunea despre viață. Oana a decis că vrea să petreacă mai mult timp alături de copiii săi. Mai mult, a ales să îi bucure cu jucăriile ieșite chiar din mâinile sale dibace.

Acum, cei patru copii ai săi sunt înconjurați de ursuleți, girafe, pisici, unicorni, reni, moși Crăciun, toate jucăriile fiind croșetate de talentata Oana Acherman. Între timp, tânăra mămică și-a mai descoperit un talent: acela de a crea săpunuri și șamponuri naturale. Ideile și inspirația i-au venit privindu-și copiii și gândindu-se la nevoile lor.

Oana Acherman pare să-și fi păstrat sufletul de copil. Și nici nu ar fi avut altă variantă, având în vedere că e mămica a patru copii frumoși și jucăuși, în vârstă de 2, 4 , 6 și 8 ani. Pentru ei, Oana a pus în practică o pasiune mai veche pe care a moștenit-o de la bunica ei, croșetatul. Nu croșetează orice obiecte, ci jucării. Fiecare jucărie e unică și lucrată cu mult suflet.

„Am început să croșetez de când eram foarte mică, de pe la 5 ani. Bunica m-a învățat. Apoi a fost o perioadă când nu am croșetat, deoarece am învățat pentru facultate. Când s-au născut fiicele mele, am văzut diverse jucării pe internet. Am zis că și eu aș putea să le fac. Și am realizat primele jucării. Efectul a fost unul neașteptat. Le-au plăcut atât de mult jucăriile, s-au jucat foarte mult cu ele, nu s-au plictisit de ele, ceea ce m-a motivat să mai creez și alte jucării. Și am început să realizez atât de multe jucării încât nu mai aveam ce să fac cu ele. Am dat la prieteni, dar ulterior am zis să încerc să vând. De vreo 4 ani, le vând online sub numele de KidzMood”, a relatat Oana.

Să creezi o jucărie nu e deloc ușor. Uneori, Oana Acherman e nevoită să lucreze ore întregi pe o jucărie, dar la final are satisfacția că produsul a ieșit din mâinile ei și că e ceva diferit față de ce se găsește în comerț.