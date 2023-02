Studiu de necaz, pe DJ Cavnic-Budești • Luați prin surprindere de zăpezi, în februarie?

Ignorați rapoartele oficiale… la a doua zăpadă mai serioasă de anul acesta, pe cod galben de ninsori anunțat, drumarii au fost luați prin surprindere, pe Gutâi. Evident. Am pornit dis-de-dimineață să trecem Gutâiul. Recunoaștem, ne așteptam ca DN 18 să fie mai bine curățat și am luat-o pe ruta Baia Sprie-Șișești-Cavnic-Budești. Dezastru.

Încă din Baia Sprie, pe drum era așternută zăpadă, era frământată de mașini. Circulație greoaie. Primul utilaj de deszăpezire l-am întâlnit abia dincolo de Șurdești. Cu lama ridicată, nu? Ajunși în Cavnic, eram deja în coloană de mașini, vestea bună e că aveai ca antemergător utilajul de deszăpezire! Încet, dar mai singur. Nota bene, pe un traseu făcut până în Borșa, pe DJ 186 apoi pe DN 18, Cavnicul a fost singurul loc unde am văzut oameni pe trotuare sau la porți, curățând zăpada.

Bine, aruncatul înspre carosabil e de prost gust, dar oricum, așa se descurcă oamenii care au de-a face cu zăpada serioasă, an de an. Continuăm urcarea, greoi, la un moment dat utilajul de deszăpezire se plictisește de „codiță” și oprește, generând aproape ambuteiaj, în partea de sus, cea veche, a Cavnicului. Coloana se târăște spre zona schiabilă, unde se mai subțiază. Evident, nu lipsesc durii de trafic, cei cu 4×4 care se grăbesc foarte tare și forțează, depășesc în urcare, pe strat de zăpadă frământată. Urcarea continuă greu, nici urmă de drumari sau de polițiști. Următoarele utilaje le vedem venind, cu lama ridicată, coborând spre Budești.

În drum spre Borșa, n-am mai văzut probleme pe drumuri. În Borșa la fel, ningea, dar fără probleme. Spre Prislop se conducea în condiții de iarnă… La întoarcere, având inclusiv o rază de soare ici-colo, traficul peste Gutâi, tot via Cavnic, era decent, se circula pe asfalt. Ceea ce nu schimbă cu nimic situația… o zăpadă, o ninsoare de noapte, primele probleme. În februarie! Pe de altă parte, reamintim că nu suntem în sudul țării, unde același strat de zăpadă a generat accidente, ambuteiaje, breaking news, „România sub nămeți”!