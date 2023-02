Varujan Vosganian la NORD LITERAR

A apărut primul număr din acest an al revistei de cultură Nord Literar, prima revistă de cultură din istoria Maramureșului, care, în acest an, va rotunji două decenii de viață. Revista este editată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean, sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Cu fiecare an, cu fiecare număr, revista și-a consolidat poziția valorică în concertul revistelor de cultură din țară, fiind consecventă în concepția editorială de a publica creații valoroase din Maramureș, precum și nume de rezonanță din țară și străinătate. Da, prin această publicație, Maramureșul a devenit o adresă literară de prestigiu. Să derulez numărul de pe luna ianuarie.

Poemul lunii este semnat de poetul Vasile Muste, acum stabilit în Spania. Istoricul și criticul literar Mircea Popa aduce un omagiu omului și scriitorului D.R.Popescu, recent plecat dintre noi, care „a fost o comoară de înțelepciune și de amabilitate, numărându-se printre spiritele cele mai inventive, cu o capacitate de muncă ieșită din comun.” Criticul literar Delia Muntean face o radiografie la recentul volum de poezii semnat de Dan Rotaru. Scriitorul Horia Bădescu, un consecvent colaborator al revistei, publică eseul despre cuvântul ființei și ființa cuvântului, o preocupare mai veche a distinsului scriitor clujean.

Ultima zi a anului care a trecut a marcat, din nefericire, despărțirea de un mare prieten al literaturii române, poetul sârbo-valah Adam Puslojic. Este proverbială admirația lui pentru poezia lui Nichita Stănescu, dar și pentru Maramureș. I-am dedicat un text evocator. Cunoscutul scriitor Varujan Vosganian a fost în urmă cu câteva luni la Baia Mare, unde și-a lansat două cărți. Despre volumul de proze scrie Daniela Sitar-Tăut, decantând „o mitopoetică a normalității anormale.” La care se adaugă cronica literară a Deliei Muntean, la volumul de poezii prezentat publicului băimărean. Și pentru ca paharul să fie plin, Varujan publică o pagină de poezie la consacrata rubrică Orfeu.

Ovidiu Pecican decupează filosofia românească între anii 1866 și 1880, avându-l în centru pe B.P. Hasdeu. Scriitorul Florian Copcea s-a apropiat de preocupările eminesciene ale lui Alex. Ștefănescu, plecând de la ideea că „mitul Eminescu” ar trebui reconsiderat. La rubrica Evenimente, Dana Buzura-Gagniuc, managerul revistei, consemnează întâmplările culturale în care revista a fost implicată: Salonul de toamnă, Poezia muzicii, muzica poeziei, la Hideaga, omagiu lui Nichita, ori lansarea cărții Mihaelei Ganța. Începând din acest număr, revista a deschis o rubrică prin care marchează, prin imagini, cei douăzeci de ani de viață ai revistei. Din New York, am primit o corespondență de la poeta Doina Uricariu, care scrie despre o carte de căpătâi a Monicăi Pillat: „Bunicul meu fără mormânt.”

Despre cartea „Vasile Lucaciu, erou al națiunii române”, scrisă de Gavril Babiciu, face comentarii Gheorghe Pârja. Colega Raluca Hășmășan ne atrage atenția asupra unei talentate scriitoare, născută în Chișinău (acum stabilită în Franța), Tatiana Țibuleac. Proza revistei este asigurată de Daiana Felecan. O restituire mai puțin cunoscută face Viorel Rusu, publicând scrisori între doi prieteni: I.L. Caragiale și Vasile Lucaciu. Născuți în același an, 1852, și în aceeași lună, ianuarie. În pagina de poezie întâlnim versuri semnate de Vlad Levitt și Flaviu Mihali (Premiul revistei „Vatra”, la Festivalul internațional de Poezie de la Sighetul Marmației).

Criticul literar Virginia Paraschiv face o aplicată analiză la romanul „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda. Nicoară Mihali publică un documentar despre românii (vlahii) din Valea Timocului. Parodia la Varujan este asigurată, ca de obicei, de Lucian Perța. Am consemnat și prezența revistei noastre la Petrova. Pagina de traduceri găzduiește poeme semnate de Maria Matios, traduse din limba ucraineană de Paul Romaniuc. Maria este o huțulcă autentică din Bucovina, având titlul neîncoronat de „cea mai prodigioasă scriitoare a Ucrainei”. Revista se află în câteva chioșcuri de presă din Baia Mare. Dorim să extindem rețeaua.