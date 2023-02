Invitaţie la „un dans al culorilor” la Salonul Artelor

În ritmuri de muzică tradiţională mexicană, la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, a fost vernisată expoziţia Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” din Baia Mare.

Este al patrulea eveniment organizat în acest an de asociaţie. De data aceasta, pe simezele Salonului de Artă pot fi admirate lucrări de gravură şi pictură, semnate de Bogdan Prie, Carmen Mihaela Coca, Iulia Formanek Toader.

Vernisajul expoziţiei s-a derulat în aceeaşi notă sentimentală, în care arta plastică s-a îmbinat perfect cu momentele muzicale, oferite de elevi ai Colegiului de Artă din Baia Mare. De data aceasta, cei prezenţi s-au putut delecta cu fragmente din două concerte, interpretate la chitară de elevii Ciucumelea Etienne (clasa a XI-a) şi Tătăran Adrian (clasa a XII-a), pregătiţi de prof. Horvath Bugheșiu-Ioan. După un intro muzical, artiştii au venit în faţa publicului, prezentându-şi pe scurt, lucrările.

Iulia Formanek Toader este de profesie asistent radiolog, dar pasiunea pentru artă este bine întipărită în inima ei, mai ales că pare să fie moştenire de familie. Trei fraţi ai bunicului au pictat, la fel şi tatăl ei. Iulia a studiat pictura cu artista plastică, Silvia Onişa. Deşi domeniul său de activitate nu are legătură cu arta, Iulia spune că pictează cu râvnă, me­reu, iar temele abordate sunt diverse: de la portret, autoportret până la picturi abstracte sau reproduceri după alte lucrări de artă. „Fără pictură nu aş putea trăi sau cel puţin nu aş putea trăi aşa de frumos”, mărturiseşte Iulia Formanek Toader.

Carmen Mihaela Coca s-a specializat în sport. Cu toate acestea şi-a descoperit latura sensibilă şi a ajuns să se angreneze într-un „dans al culorilor”. Din lucrările sale s-a inspirat şi Aurelia Oancă. Aşa a rezultat o carte de poezii, „Poezia picturii sau pictura poeziei”. Volumul include 95 de poezii scrise de Aurelia Oancă după 95 de lucrări pictate de Carmen Mihaela Coca. Fostă profesoară de educaţie fizică şi fostă antrenoare de gimnastică, Mihaela Carmen Coca, relatează că „am coborât de pe covorul de gimnastică şi am călcat pe covorul de culori. Mă bucur că dumneavoastră gustaţi culorile noastre, drept pentru care vă invit la dans”.

Bogdan Prie este asistent medical, unul cu o sensibilitate artistică. De vreo 15 ani a descoperit pe internet, tehnica gravurii şi s-a gândit să încerce să pună în practică această artă. A descoperit că are şi talent, aşa că, acum are o adevărată colecţie de gravură, o parte din lucrări fiind aduse în faţa publicului. „Necesită multă răbdare şi talent această artă. Eu am învăţat de pe internet această tehnică. Fiecare din artiştii prezenţi pe simeze îşi expune sufletul prin aceste lucrări, aşa că voi lăsa lucrările mele să vorbească”, a adăugat Bogdan Prie.

Expoziţia de artă plastică poate fi admirată până în data de 18 februarie.