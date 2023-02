Explorări, victorioasă în deplasarea din Constanța

CSM Constanța – Știința Explorări Baia Mare 2-3 (14-25, 25-19, 18-25, 25-15, 18-20) – etapa 19

În etapa a 19-a din Divizia A1 la volei masculin, Știința Explorări Baia Mare a evoluat în deplasare la CSM Constanța. Victoria a revenit echipei noastre, în circa 120 de minute.

Cele două echipe, care sunt de valoare aproximativ egală, au avut în primele patru seturi mari oscilații în joc. Actul decisiv s-a disputat pe muchie de cuțit și a fost câștigat meritat de echipa noastră, care a luptat până la ultima minge pentru a obține victoria. În etapa viitoare, Explorări are meci acasă, împotriva bucureștenilor de la Rapid. Jocul este programat în 25 februarie, de la ora 12.00.

CSM Constanța: Arquez 1p (blocaj), Druță 17p (2 blocaje, 3 ași), St Jean 4p (un blocaj), Vidoni 21p (un blocaj, 4 ași), A. Grigore 2p (un blocaj, un as), Nejic, Gavriz (libero). Au mai jucat: C. Ghimeș, Muscină, Asmarandei 7p (5 blocaje, un as). Antrenori: Răzvan Parpală și Florin Voinea.

Explorări: Taboada 4p (2 blocaje), Aldea 11p (5 blocaje, 2 ași), S. Dragomir 10p (un blocaj, un as), Tarța 20p (2 blocaje), Hepburn 8p (4 blocaje), Cheagă 15p (3 blocaje, un as), Crișan (libero). Au mai jucat: Silvășan-Pașca, Badea, Catrina, Săvoiu (libero). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: Cosmin Tudorache și Florin Dra­gomir (București).

Rezultate Etapa 19 – 22 februarie 2023

CSM Constanţa – Ştiinţa Explorări 2-3

CSU Ştiinţa Bucureşti – Steaua Bucureşti 0-3

Arcada Galaţi – CSM Suceava 3-0

CS Volei Club Zalău 2015 – Univ. Cluj Napoca 3-0

Dinamo Bucureşti – SCMU Craiova 3-1

Rapid Bucureşti – Unirea Dej 3-0