Copii, tineri și adulți din Ucraina, la un centru de călărie

70 de copii, tineri și adulți din Ucraina și de la Centrul Asociației “Autism” Baia Mare au petrecut o zi încărcată de joc, voie bună și mâncare delicioasă la Centrul de Călărie “Casa Pașcu” Budești.

“Ne-am jucat împreună, ne-am împrietenit, am alergat, am călărit, am hrănit animăluțele, ne-am dat pe tiroliană și, apoi, am servit un prânz delicios (supă de pui cu tăieței, cartofi piure și tocăniță de porc, clătite cu dulceață de căpșuni)”, au scris reprezentanții asociației.

Activitățile au fost realizate în cadrul proiectului “Sharing is caring – Hope for Ukraine II”, finanțat de CARE-SERA-FONPC.