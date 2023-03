Suedez în poarta Minaurului

Echipele din Liga Zimbrilor au început deja să se miște pe piața transferurilor pentru stagiunea viitoare și multe cluburi au decis să anunțe noile achiziții. Și Minaur intră în această categorie, vicecampioana României oficializând deja al doilea transfer, după ce în urmă cu câteva zile parafase o înțelegere cu centrul Gabriel Cumpănici, de la CSM Vaslui.

Acum, echipa antrenată de Alexandru Sabou confirmă transferul portarului suedez, cu origini irakiene, Hayder Al-Khafadji, transfer divulgat în presa din Suedia de ceva vreme.

Hayder Al-Khafadji s-a născut pe 21 septembrie 1997, are cetățenie suedeză și joacă pe postul de portar, fiind legitimat acum la echipa suedeză Hammarby.

Al-Khafadji a ajutat anul trecut clubul să ajungă în play-off, iar anul acesta va juca finala Cupei Suediei împotriva IFK Kristianstad.

“Am venit în Baia Mare pentru că am hotărât să fac un nou pas în cariera mea de handbalist profesionist, în afara Suediei. Am considerat că propunerea făcută de Baia Mare este o bună alegere pentru noi. De asemenea, a fost important pentru mine că am venit în același oraș împreună cu prietena mea, care va juca pentru echipa de fete. Știu câteva lucruri despre Minaur, știu că e o echipă bună, care joacă în cupele europene. Am urmărit câteva meciuri pe internet. Am văzut că e o echipă solidă, cu apărare bună, cu jucători inteligenți. Sunt fericit și sper să ne înțelegem cât mai bine cu toții”, a declarat Hayder pentru site-ul oficial al clubului băimărean csminaur.ro.