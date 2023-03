• Știința Explorări Baia Mare – Dinamo București 3-2 (-19, -18, 21, 20, 9) •

De departe, cel mai bun joc al voleibaliștilor de la Știința Explorări Baia Mare s-a derulat în ultima rundă a sezonului regulat. Și nu în detrimentul oricui, ci împotriva formației de pe locul secund Dinamo București, care venea în Sala Sporturilor “Lascăr Pană” convinsă că cele trei puncte nu-i pot scăpa. Socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele derulate pe parchet și băimărenii au avut o revenire de senzație după ce au avut de recuperat un handicap de două seturi, 3-2 (19-25, 18-25, 25-21, 25-20, 15-9).

Primele două acte au confirmat previziunile și convingerea că meciul se îndreaptă către minimum de seturi, 19-25 și 18-25. Numai că atitudinea băieților antrenați de Marius Botea și Sorin Pop s-a schimbat radical din setul trei încolo și băimărenii au început să pună probleme din ce în ce mai evidente oponentului. Echilibrul s-a menținut până la 15-16, după care jucătorii gazdă au găsit soluții tot mai eficiente și și-au câștigat setul necesar pentru consolidarea locului 7 – 25-21. Odată rezolvată această ecuație, Știința Explorări nu a mai avut niciun fel de presiune și de aici a reieșit o evoluție splendidă a echipei noastre. Dezinvoltura din restul întâlnirii a fost extrem de benefică pentru băimăreni, care au trimis meciul în primă fază în prelungiri – 25-20, ca mai apoi să domine decisivul de o manieră incontestabilă – 15-9.

• Știința Explorări Baia Mare: Taboada 5 p (3 blocaje, un as), Aldea 2 p, S. Dragomir 10 p (un blocaj), Tarța 13 p (un blocaj), Hepburn 9 p (3 blocaje), Cheagă 20 p (un blocaj, un as), Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina, Silvășan-Pașca 4 p (2 blocaje). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

• Dinamo București: B. Bartha 11 p (3 blocaje, 3 ași), Tondike 1 p, N. Ghionea 9 p (2 blocaje, un as), Bălean 12 p (un blocaj, un as), B. Cuk 10 p (un as), Luiz 4 p (un blocaj), Watanabe (libero). Au mai jucat: Fernandez, Gommans 14 p (un blocaj), Cherbeleață 16 p (un blocaj, 2 ași), Mocanu, Dovale (libero). Antrenor: Fernando Munoz.

• Au arbitrat: Andrei Savu (Cluj-Napoca) și Paul Alexi-Szabo (Oradea). Observator FRV: Gheorghiță Mitrașcă (Zalău).

Rezultatele ultimei etape din sezonul regulat: Știința Explorări Baia Mare – Dinamo București 3-2; Rapid București – SCM Zalău 3-0; Unirea Dej – Arcada Galați 1-3; SCMU Craiova – CSU Știința București 3-0; Universitatea Cluj-Napoca – CSM Constanța 0-3; CSM Suceava – Steaua București 0-3.

Următoarea fază a stagiunii 2022-2023 va fi împărțită în două: Play-Off și Play-Out. În Play-Off sunt eligibile echipele clasate pe locurile 1-8, fază în care vom avea parte de duelurile:

Steaua București – CSM Constanța

Dinamo București – Știința Explorări Baia Mare

Arcada Galați – SCM Zalău

SCMU Craiova – Rapid București.

Primul joc se va desfășura în 9, 11 și 14 martie, pe terenul echipei clasate în partea de sus a ierarhiei, meciul doi este planificat pentru 25 martie la formațiile clasate pe pozițiile 5-8, iar un al treilea joc, dacă e cazul, se va juca pe 1 aprilie la echipele de pe locurile 1-4.

Play-Outul va fi format din patru echipe, Unirea Dej, Știința București, Universitatea Cluj-Napoca și CSM Suceava urmând să fie implicate în lupta pentru evitarea retrogradării.