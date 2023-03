Școala “Dr. Ilie Lazăr” Giulești va reprezenta Maramureșul la faza interjudețeană

Școala “Dr. Ilie Lazăr” din Giulești a devenit campioană județeană la fotbal feminin, categoria Under 10, în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – Cupa Tymbark Junior. Pentru un singur loc la faza de zonă interjudețeană s-au întrecut echipele școlilor “Alexandru Ioan Cuza” și 18 din Baia Mare, din Băița de sub Codru, “Dr. Ilie Lazăr” din Giulești și “Ion Popescu” de Coaș.

Sistemul de desfășurare a constat într-o singură grupă, cu meciuri între fiecare echipă.

Rezultate etapa județeană: Șc. Băița de Sub Codru – Șc. “Al. I. Cuza” Baia Mare 1-3; Șc. 18 Baia Mare – Șc. “I. Popescu” de Coaș 2-1; Șc. “Al. I. Cuza” Baia Mare – Șc. 18 Baia Mare 4-1; Șc. “Dr. I. Lazăr” Giulești – Șc. Băița de sub Codru 5-0; Șc. 18 Baia Mare – Șc. “Dr. I. Lazăr” Giulești 0-2; Șc. “I. Popescu” de Coaș – Șc. “Al. I. Cuza” 0-13; Șc. “Dr. I. Lazăr” Giulești – Șc. “I. Popescu” de Coaș 12-0; Șc. Băița de sub Codru – Șc. 18 Baia Mare 1-2; Șc. “I. Popescu” de Coaș – Șc. Băița de sub Codru 0-2; Șc. “Al. I. Cuza” Baia Mare – Șc. “Dr. I. Lazăr” Giulești 1-3. Clasament final: 1. Școala “Dr. Ilie Lazăr” Giulești (prof. Vladimir Semeniuc) – 12 p; 2. Școala “Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare (prof. Vasile Mariș și Adrian Șuta) – 9 p; 3. Școala 18 Baia Mare (prof. Octavian Dragomir și Carmen Marincaș) – 6 p; 4. Școala Băița de sub Codru (prof. Ioan Buciuman) – 3 p; 5. Școala “Ion Popescu” de Coaș (prof. Cristian Lucaci) – 0 p.

Premii speciale

• Golgheter și cea mai bună jucătoare: Anamaria Crăciunaș (Școala “Al. I. Cuza” Baia Mare) – 14 goluri; Cel mai bun portar: Ruxandra Pițura (Școala “Dr. Ilie Lazăr” Giulești).

Școala “Dr. Ilie Lazăr” Baia Mare s-a calificat la etapa interjudețeană, unde va întâlni campioanele județelor Bihor, Satu Mare, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

Din comisia de organizare au făcut parte profesorii Octavian Dragomir, Adrian Șuta și Vladimir Semeniuc, iar jocurile au fost arbitrate de Andrei Octavian Ardelean. Informații și foto furnizate de prof. Octavian Dragomir.