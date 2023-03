Sâmbătă, prima ediție a “Golden Boys Merasport Cup”

Prima competiție de handbal old-boys se va desfășura sâmbătă, 11 martie sub denumirea de “Golden Boys Merasport Cup”. Eveniment găzduit de Sala Sporturilor “Lascăr Pană” între orele 11 și 21.

“Baia Mare respiră sport, hand­balul fiind extrem de iubit! Nume precum Minaur și Lascăr Pană sunt extrem de iubite la noi, fiind exemple puternice pentru copii și tinerii care doresc să facă mișcare și performanță în sport! Noi dorim să fim un exemplu în acest sens și dorim să permanentizăm o competiție care se adresează cluburilor de old-boys”, anunță organizatorii.

La ediția inaugurală și-au anunțat prezența șase echipe: HC Bucovina Suceava, Old Boys Vaslui, CS Inoan Arad, Can-Dela Baia Mare, Unfiltered H.T. Baia Mare și Golden Boys M. Baia Mare.

Grupele au fost distribuite în felul următor: HC Bucovina Suceava, Can-Dela Baia Mare și Golden Boys M. Baia Mare în grupa A, respectiv Old Boys Vaslui, CS Inoan Arad, Unfiltered H.T. Baia Mare în grupa B.

Programul jocurilor: Golden Boys M. Baia Mare – Can-Dela Baia Mare (ora 11); Unfiltered H.T. Baia Mare – Old Boys Vaslui (ora 12); HC Bucovina Suceava – Can-Dela Baia Mare (ora 13); CS Inoan Arad – Unfiltered H.T. Baia Mare (ora 14); Golden Boys M. Baia Mare – HC Bucovina Suceava (ora 15); Old Boys Vaslui – CS Inoan Arad (ora 16); meciul pentru locurile 5-6 (ora 17); meciul pentru locurile 3-4 (ora 18); finala (ora 19); festivitate de premiere (ora 20).

Jocurile ediției I a “Golden Boys Merasport Cup” vor fi arbitrate de cuplurile băimărene formate din Adrian Moldovan/Alin Gherman și Alexandru Apostu/ Florin Chinde.