„Școala altfel” la Paris

Apropierea lingvistică de cultura și spiritualitatea unui popor se realizează, eficient, prin voiaje. Acesta a fost și mobilul prim al proiectului transdisciplinar ,,Les Merveilles de Paris”, derulat în perioada 27 februarie – 3 martie, în capitala Franței. Maratonul cultural, istoric, gastronomic, microbist a numărat nu mai puțin de 50 de lucaciști mari și mici și trei șincaiști.

Prima zi dintr-o Școală foarte altfel a avut ca punct de pornire Esplanade de la Défense, urmată, după un prim contact cu metroul parizian, de Place d’Étoile, cu celebrul Arc de Triomphe, vizita elitistă pe Champs Elysées, popasul reverent la Dôme des Invalides, mormântul lui Napoleon, scăldați în razele amurgului pe Pont Alexandre III și privegheați mereu de ,,la Dame en fer”, la Turnul Eiffel.

Ziua a doua a proiectului s-a convertit între o grea alegere între legendarul istoric și consumismul contemporan. Primul grup, mai amplu, a făcut o călătorie în timp în epoca de aur a Franței, cea a domniei lui Ludovic al XIV-lea. Castelul Versailles, grădinile, încăperile fastuoase, saloanele, dormitorul regal, voiajul în labirintul conceput pentru camuflarea jocurilor curtenești deloc inocente, Micul și Marele Trianon au oglindit splendoarea unei epoci demult apuse.

Cel de-al doilea grup s-a îndreptat spre Disneyland. Vizita subterană în zona Piraților din Caraibe, dar și voiajul interstelar cu ochelari 4 D au fost bine orchestrate.

Ziua a treia a fost consacrată muzeelor. Obligatorie a fost vizita de curtoazie făcută Mona Lisei, urmată apoi de apartamentele lui Napoleon al III-lea, spada lui Charlemagne, bijuteriile coroanei, Venus din Milo, coșciugul lui Tamoutnefret, sarcofage egiptene, artefacte din Orientul Apropiat etc. Partea secundă a zilei a fost alocată vizitei de reverență făcute atelierului lui Brâncuși, de fapt, ceea ce mai rămăsese din cele cinci ateliere ale sculptorului.

La Centre Pompidou, băimărenii au avut parte de o vizualizare contrastantă a diferențelor dintre arta contemporană și cea a impresioniștilor în care i-au regăsit pe marii prieteni ai lui Brâncuși, Modigliani, Fernard Léger, Derrain. Totodată, elevii au putut participa la un atelier interactiv de pictură.

Ultima zi a împărțit grupul între microbiști și fashonables. Jumătate au ajuns pe culoarele și gazonul echipei Paris Saint German, stând la masa oficială pentru conferințele de presă ale clubului sau cheltuind sume rotunjoare cu tricouri ale favoriților. Ceilalți au savurat la Musée de l’Orangérie, Nuferii albaștri a lui Monet, într-un salon ovoidal, bucurându-se să descopere celebra ,,blouse roumaine” a lui Matisse. A continuat plimbarea pe Champs Elysées, începută luni, pentru a se opri la Galeriile Dior, tărâm al regenței eleganței și opulenței vestimentare. Halta de după-amiază i-a dus în cel mai aglomerat mu­zeu al Parisului, cel al Iluziilor, Grevin. Figurile de ceară de Oscar sau de gazon, stele ale muzicii, personaje istorice, personalități politice contemporane au încheiat acest maraton lucacist parizian. Elevii au fost conduși în capitala franceză de către profesorii lor coordonatori: Daniela Sitar-Tăut, Aneta Făzăcaș, Alina Bonto, Andreea Laurențiu, Andrei Bretan, ghidați de un prieten mai vechi care i-a păstorit și prin capitale imperiale, Levente Attila, de la agenția Expert Travel.

Lorena Ignat, X A, Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare „Mi-a plăcut chiar foarte mult excursia de la Paris căci am avut ocazia să vizităm atâtea obiective reprezentative orașului, dar am avut şi, în unele momente, libertatea de a explora pe cont propriu şi de a ne crea propriile experiențe; programul nu a fost îngrămădit și, în ciuda unor dificultăți întâmpinate, am găsit o activitate înlocuitoare și mai interesantă” –X A, Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare

„Vacanța noastră la Paris a fost superbă. Ne-am ales o perioadă perfectă pentru o excursie cu liceul. Pot să zic că vremea nu a fost chiar de partea noastră, deoarece a fost un vânt destul de puternic, dar acest lucru nu ne-a oprit și am reușit să vizităm tot ce ne-am propus și să ne simțim bine. Parisul s-a dovedit plin de surprize plăcute. Transportul cu metroul a fost ceva nou pentru mine și a fost foarte încântător să experimentez lucruri noi. Am văzut o diversitate culturală nemaipomenită, oamenii erau foarte plăcuți, îmbrăcați ca la carte și ospitalieri” – Aida Balint, IX F, Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare

„Să vizitez Parisul era pe lista mea cu dorințe și, cu ocazia excursiei, în sfârșit, s-a împlinit. Totul mi s-a părut uimitor, în fiecare loc, muzeu, obiectiv turistic vizitat, până și în mersul cu metroul am găsit ceva ce să îmi placă și să mă atragă. Ziua mea preferată a fost cea petrecută la Disneyland, loc unde de mică îmi doream să ajung, dar nu mi s-a ivit nicio ocazie, până acum. În această excursie am legat prietenii noi, am interacționat cu oameni din multe colțuri ale lumii, de naționalități diferite, am învățat să ne descurcăm și singuri, am adunat o mulțime de informații noi, am vizitat locuri încântătoare și am rămas cu amintiri frumoase, pe care nu le voi uita niciodată” – Yvette Mariaș, IX F, Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare

Giulia Velker, X D, Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare „Este pentru prima oară când am vizitat Parisul și pot spune că am rămas cu amintiri frumoase și cu o dorință de revenire în frumosul Paris. Pentru cele patru zile cât am fost în Paris, am adunat impresii și am făcut multe poze care să îmi aducă aminte de locurile vizitate. La o revenire în Paris, aș vrea să vizitez din nou “Turnul Eiffel” și să mă plimb cu vaporașul pe Sena, atracția de pe “Pont des Arts” cu miile de lacăte agățate de parapeți, lacurile în care s-a filmat “Emily in Paris” și Moulin Rouge” –, X D, Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare

„Excursia la Paris a fost, sincer, mai presus de toate așteptările! M-am simțit foarte bine, mi-am făcut prieteni noi și am reușit să mă bucur de tot ce mi-aș fi putut imagina că aș vizita în Paris. Per total, pot spune cu certitudine că excursia noastră la Paris a fost, fără cea mai mică exagerare, una splendidă. Rareori simt nevoia să revizitez un loc, însă Parisul a indus întocmai această senzație” – Traian Rareș Tuș, Colegiul Național “Gheorghe Șincai” Baia Mare